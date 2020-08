„Ich kenne den Gegner, habe mir Informationen geholt und mir ein Bild gemacht. Leobendorf ist offensiv top aufgestellt“, so Neusiedls Spielertrainer Sascha Steinacher über den Auftaktgegner. Gleichzeitig ist dem Coach aber auch bewusst: „Es ist die erste Runde, da weiß ja keiner so genau, wo er steht.“ Übrigens: auch in der letzten Saison lautete das Duell in Runde eins Neusiedl gegen Leobendorf, damals wurde allerdings in der Seestadt gespielt. Das Resultat? 3:0 für den NSC. Vielleicht ein gutes Omen?

„Das zählt natürlich am Freitag null“, meint Steinacher und fügt hinzu: „Wir haben jetzt auch eine veränderte Mannschaft.“ Mit Osman Bozkurt, der damals den Führungstreffer erzielte, ist Neusiedl der Top-Goalgetter schlechthin abhandengekommen. Aber die beiden anderen Torschützen von damals stehen am Freitag wohl zumindest im Kader: Kapitän Patrick Kienzl und Außenbahnspieler Franz Weber. Überhaupt ist aktuell kein Neusiedler angeschlagen — von daher kann Steinacher aus dem Vollen schöpfen. Mit den Defensivmännern Francis Bolland und Daniel Maurer sowie den Offensivspielern Jan Feldmann, Sebastian Toth und Tobias Ulbing gibt es mehrere Kandidaten für ein Ostliga-Debüt im Neusiedler Trikot.

FC MAUERWERK - DRASSBURG, SAMSTAG, 15.30 UHR.

Verpatzte Generalprobe, gelungene Premiere — so lautet das Motto beim ASV Draßburg. Das Aus im BFV-Cup gegen Pilgersdorf am vergangenen Wochenende war ein Denkzettel für die Mannschaft von Coach Franz Lederer. Man darf dabei aber nicht vergessen: Einen Tag zuvor testete Draßburg bei der Vienna (0:0): „Da war die Leistung schwer in Ordnung, bis auf das Verwerten der Chancen“, attestierte der Coach seiner Mannschaft eine gute Darbietung.

Und auch wenn der Trainer beim Regionalliga-Auftakt mit Sicherheit eine andere Elf auf das Feld schickt als zuletzt, ist man bei den Draßburgern gewarnt und kann sich gleichzeitig nicht optimal auf den Gegner einstellen: „Wir wissen, dass Mauerwerk Spieler mit viel Qualität in den Reihen hat. Da muss man alles abrufen und bereit sein für die Herausforderung. Wie genau der Gegner zusammengesetzt ist, wissen wir nicht. Beobachten war auch nicht möglich, da ja erst kurzfristig neu ausgelost wurde“, so Lederer. Positiv aus Draßburger Sicht nach einer harten Vorbereitung: „Keiner ist angeschlagen“, freut sich Lederer, der somit aus dem Vollen schöpfen kann. Das bislang einzige Pflichtspiel-Duell der beiden Teams im Vorjahr war eine klare Sache: Draßburg siegte mit 5:2.

Für Montagabend war eigentlich der Durchbruch erwartet worden, endgültig gab es dann aber erst am Dienstagabend das fertige Konzept für die kommende Regionalliga Ost-Saison. Die Präsidenten und Geschäftsführer der drei Landesverbände, die am Montag mit Vertretern des Regionalliga-Klassenausschusses an einem runden Tisch saßen, konnten sich noch nicht sofort einigen. Das geschah erst 24 Stunden später.

Zum Hintergrund: Nachdem die Rapid Amateure am vergangenen Donnerstag in die 2. Liga aufsteigen durften, die Aufstockung der Regionalliga auf 16 Vereine aber nicht durchging, war klar, dass die dritthöchste Spielklasse nur mit 13 Vereinen starten wird. Indem die verbliebenen Regionalliga-Klubs schon am Montag zuvor einen Schulterschluss für die Aufstockung forderten, fielen die Reaktionen – wenig überraschend – wenig begeistert aus. Traiskirchen-Obmann Werner Trost sprach als Vertreter der NÖ-Klubs von einer „riesen Frechheit“, Neusiedls Sportchef Lukas Stranz als Burgenland-Sprecher von „wir lassen uns nicht auf der Nase herumtanzen“. Jetzt gab es eine Kompromisslösung, die wie folgt aussieht:

Gespielt wird eine Hin- und Rückrunde mit 24 Spielen. Danach wird in ein oberes und unteres Play-off geteilt. Dadurch soll der finanzielle Schaden für die Vereine minimiert werden.

Im oberen Play-off spielen die ersten sechs Teams, im unteren die anderen sieben.

Im Play-off gibt es nur eine Hinrunde, sprich die Teams aus dem Oberen Play-off haben insgesamt 29 Spiele zu absolvieren, die Teams im unteren 30 Spiele in dieser Saison.

Bis Freitag muss jede Mannschaft einen 25-Mann-Kader nominieren. Sollten drei oder mehr Spieler aufgrund von Covid-19 unter behördliche Quarantäne stehen, dann kann ein Meisterschaftsspiel abgesagt werden. Dies obliegt dem betroffenen Verein, der sich aber auch für eine Durchführung des Spiels entscheiden kann.