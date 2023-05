Siegendorf belohnt sich mit Sieg in der Nachspielzeit

DONAUFELD - SIEGENDORF 1:2. „Es war ein Sieg des Willens, bei dem wir viel Leidenschaft gezeigt haben“, so Siegendorfs Coach Kurt Jusits. Sein Team trat personell schwer dezimiert an. Lucas Secco gesperrt, Dominik Wydra fehlte krank und Leo Tompte musste mit einer Oberschenkel-Zerrung passen.

Dennoch bot Siegendorf dem Tabellendritten die Stirn, hielt gut mit. Donaufeld hatte zwar mehr vom Spiel, aber so richtig gefährlich wurden die Wiener selten. Und wenn, war die Gäste-Abwehr inklusive Goalie Sebastian Gessl zur Stelle. Bis zur 80. Minute. Da kombinierte sich die Heimelf gut durch und Donaufeld-Stürmer Tobias Fischer traf mit seinem neunten Saisontor zum 1:0. Zehn Minuten waren regulär noch auf der Uhr. „Es gab nur eine Wahl für uns, alles nach vorne zu werfen“, brachte es Jusits auf den Punkt. Der Coach schickte mit Ondrej Stursa einen weiteren Stürmer auf das Feld, und das sollte sich bezahlt machen.

Joker Stursa schoss in der 93. Minute das Goldtor

Als alle bereits mit einer (vorentscheidenden) Niederlage für Siegendorf im Abstiegskampf rechneten, schlug der ASV zu. Nach einer Hereingabe in den Strafraum verlängerte Abwehrrecke Armin Pester auf Simon Buliga, der zum 1:1 abschloss. Damit hatte Siegendorf aber noch nicht genug. Der kurz zuvor eingewechselte Stursa setzte sich in Minute 93 gekonnt durch, kam in Schussposition und vollendete - 2:1 für Siegendorf, kurz später war Schluss und überlebenswichtige drei Punkte auf dem Siegendorfer Konto. „Was meine Mannschaft in den letzten Wochen an den Tag legt, ist in Sachen Moral kaum zu überbieten“, freute sich Jusits über den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen.

STATISTIK

SR DONAUFELD - ASV SIEGENDORF 1:2 (0:0).- Torfolge: 1:0 (80.) Fischer, 1:1 (90.) Buliga, 1:2 (93.) Stursa. Gelbe Karte: Alozie (56., Unsportlichkeit). SR: Holzinger.- Donaufeld 220.

Siegendorf: Gessl; Zeco, Pester, Schmiedl, Alozie; Obrocnik (82. Stursa), Castellano; Frithum, Bacher, Dostal (65. Jani); Buliga.