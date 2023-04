Siegendorf holt sich den „Pflichtsieg“

Werbung

SIEGENDORF - WIENER NEUSTADT 1:0. Der Druck lastete vor dem Spiel auf beiden Teams - Abstiegskampf pur stand am Programm. Für Wiener Neustadt war es so etwas wie die letzte Chance, noch einmal an Siegendorf heranzukommen. Mit einem Dreier wäre der Abstand auf einen Punkt geschrumpft. Dem war man aber nur in den ersten fünf Minuten näher, weil die Gäste gut ins Spiel reinkamen. Kapital schlug der SC daraus aber keines. Anders die Hausherren, die nach rund zehn Minuten das Kommando übernahmen und in der ersten Halbzeit das Spiel dann kontrollierten. Nach 14 Minuten durfte der Großteil der rund 500 Zuseher auch jubeln. Niklas Alozie schnappte Pascal Fischer den Ball kurz vor dem Strafraum weg, tanzte durch die Wiener Neustädter Hinterreihe und schloss eiskalt ab. Wenig später hatte Dominik Wydra das zweite Tor am Fuß, schoss aber aus zehn Metern am Tor vorbei. Siegendorf blieb am Drücker, die ganz dicken Chancen blieben aber aus. So lebte zur Pause die Chance der Niederösterreicher auf Punkte weiter.

Jusits: „Mein Plan war eigentlich ein anderer“

Siegendorfs Trainer Kurt Jusits appellierte in der Pause an sein Team „weiter nach vorne zu spielen“. Das zweite Tor, das vor dem Seitenwechsel nicht gelang, sollte die Erlösung bringen. Statt Offensive gab es aber Siegendorfer Rückzug und der bedeutete dann teilweise eine Abwehrschlacht. Jusits war darüber nicht ganz glücklich, strich aber einen wichtigen Aspekt heraus: „Wir haben leidenschaftlich gekämpft.“ Und das war am Ende auch ausschlaggebend, um die drei Punkte einzufahren - die immens wichtig waren. Immerhin riss man zur Konkurrenz aus Krems und Draßburg damit keinen größeren Abstand auf, weil beide Konkurrenten auch Siege holten. Und auf Wiener Neustadt hat man nun sieben Punkte Vorsprung. Bei zwei Absteigern wäre dies ein angenehmer Polster. Weiter geht es für Siegendorf mit dem Burgenland-Derby am kommenden Freitag in Neusiedl.

STATISTIK

ASV SIEGENDORF - SC WIENER NEUSTADT 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (14.) Alozie. Gelbe Karten: Bacher (56., Foul), Nesovic (68., Unsportlichkeit), Tompte (80., Foul); Ehrnhofer (9., Unsportlichkeit), Weidinger (24., Foul), Spahic (61., Unsportlichkeit). SR: Beier.- Sveta Group Sportpark, 470.

Siegendorf: Mydla; Nesovic, Schmiedl, Pester, Zeco (63. Frithum); Wydra, Obrocnik (63. Martinov); Tompte (88 . Stursa) Bacher (72. Castellano), Alozie; Buliga (88. Jani).

Wiener Neustadt: Kraus; Fischer (46. Fönyedi), Piermayr, Ehrnhofer, Weidinger; Sax, Spahic (69. Haledej), Hutter (58. Rotter), Sabados; Kirschner (46. Vynalek), Dominkus (46. Prenqi).