Siegendorf: Im Kellerduell zählt eigentlich nur ein Sieg

SIEGENDORF - WIENER NEUSTADT; FREITAG, 19 UHR. Eine Niederlage gegen den Vorletzten aus Wiener Neustadt will man sich beim ASV gar nicht ausmalen. Zum einen würde der Anschluss Richtung Platz 13 wohl endgültig verloren gehen, zum anderen würden die Niederösterreicher bis auf einen Punkt an Siegendorf herankommen. Und das direkte Duell hätte dann der SC auch für sich entschieden, würde im Falle einer Punktegleichheit am Ende der Saison vorne liegen. Mit ungelegten Eiern will man sich aber besonders zu Ostern gar nicht lange beschäftigen. Fakt ist für Trainer Kurt Jusits: „Es ist ein immens wichtiges Spiel, vielleicht das wichtigste in der Rückrunde.“ Auf das der 60-Jährige aber durchaus optimistisch blickt, auch wenn es zuletzt zwei Niederlagen in Folge gab: „Wir haben beim Wiener Sport-Club, vor allem nach der Pause, wirklich gut gespielt. Wenn wir diesen Schwung mitnehmen und vorne wieder die notwendige Konsequenz an den Tag legen, dann bin ich richtig zuversichtlich.“ Personell kann der Siegendorfer Coach fast aus dem Vollen schöpfen. Ein fleißiger Spieler wird aber definitiv fehlen, Lukas Secco sah in Wien gegen den Sport-Club die fünfte Gelbe Karte, muss also im wichtigen Spiel gegen den Tabellennachbarn zusehen.

Und auch Präsident Peter Krenmayr hat den Glauben an den Klassenerhalt noch nicht verloren: „Die sportliche Situation ist nicht gerade berauschend, doch gibt der gute Auftritt beim Sport-Club doch Anlass zur Hoffnung die Liga noch zu erhalten. Ich traue der Mannschaft und dem Trainerteam die Wende zum Positivem immer noch zu. Wir geben die Liga sicher nicht auf und kämpfen bis zum Schluss.“

Personell gab es aber dennoch Konsequenzen, Can Alak wird nicht mehr für Siegendorf spielen. Mit dem Stürmer einigte man sich im beiderseitigen Vernehmen auf eine Vertragsauflösung.