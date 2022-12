Siegendorf: Mydla kommt, Gluhakovic doch nicht

Werbung

Mit Matej Mydla kommt ein 24-Jähriger Goalie wieder ins Burgenland. Der Slowake wechselte im Sommer von Neusiedl nach Kottingbrunn und nun eben nach Siegendorf. "Gemeinsam mit Sebastian Gessl haben wir jetzt zwei Einsergoalies", so Präsident Peter Krenmayr. Es sieht also nach einem Zweikampf um den Posten im Siegendorfer Tor aus. Ärgerlich erwies sich hingegen ein anderer, eigentlich bereits fixierter Transfer. Mit Defensivmann Petar Gluhakovic war man sich bereits einig, der Vertrag schon unterschrieben. "Petar kam auf uns zu und meinte, er hätte ein anderes Angebot", so Krenmayr. Obwohl Siegendorf in diesem Fall wohl auf den Vertrag bestehen hätte können, einigte man sich auf eine Auflösung des Vertrags. Der neue Verein von Gluhakovic ist übrigens Liga-Konkurrent FC Marchfeld.