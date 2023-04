Siegendorf triumphiert in der Seestadt

Werbung

NEUSIEDL - SIEGENDORF 3:1. „Warum sollten wir nicht in Neusiedl gewinnen?“ Diese Frage stellte sich Siegendorfs Trainer Kurt Jusits vor dem Derby in Neusiedl. Seine Mannschaft gab die Antwort auf dem Platz und zeigte sich speziell in der Schlussphase unbeeindruckt von allen Geschehnissen rund um den Verein. Allerdings musste sich der ASV zunächst schon ein wenig in Geduld üben. Vor der Pause waren die Hausherren spielbestimmend, hatten mehr Ballbesitz, aber so richtig konkret wurden die Seestädter auf dem schwierigen Boden selten. Der Ex-Neusiedler Matej Mydla hielt seinen Kasten sauber, daher stand es nach 45 Minuten noch 0:0.

Joker Leo Tompte stach

Im zweiten Spielabschnitt hatte die Jusits-Mannschaft nach 50 Minuten die große Chance auf die Führung. Dominik Wydra übernahm Elfmeter-Verantwortung und hatte Pech, traf nur den Pfosten. Nach einer knappen Stunde kam dann Siegendorfs bester Torschütze, Leo Tompte, ins Spiel. Zunächst hatten aber die Neusiedler die große Chance auf das 1:0. Mydla rettete glänzend in höchster Not gegen NSC-Kapitän Patrick Kienzl. Es roch bereits nach einem torlosen Remis, bevor dann Tompte seinen großen Auftritt hatte. Zuerst köpfelte (83.) der Stürmer zur Gäste-Führung ein, dann servierte er Simon Buliga den Ball ideal und der fixierte vier Minuten späten den Auswärtssieg. Siegendorfs Sektionsleiter Stefan Handl atmete auf: „Ein immens wichtiger Sieg.“ Siegendorf hat nun Richtung Platz 13 wieder etwas Land in Sicht, für Neusiedl gab es die erste Heimniederlage in der Rückrunde.

STATISTIK

SC NEUSIEDL - ASV SIEGENDORF 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (83.) Tompte, 0:2 (87.) Buliga. Gelbe Karten: Töpel (48., Kritik), Daniel Toth (55., Foul); Wydra (61., Unsportlichkeit), Mydla (89., Unsportlichkeit). SR: Koscielnicki.- Neusiedl, 380.

Neusiedl: Otto; Tatzer, Strmsek, Töpel, Holzmann; Daniel Toth, Ibrahimovic (67. Wodicka); Gatti (62. Bucur), Breuer, Kienzl (75. Sebastian Toth); Paukner.

Siegendorf: Mydla; Nesovic, Pester, Schmiedl, Zeco (66. Martinov); Obrocnik (58. Tompte), Wydra; Secco, Bacher (66. Castellano), Alozie (50. Frithum); Buliga.