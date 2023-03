Siegendorf will gegen Krems nachlegen

Werbung

SIEGENDORF - KREMS, SAMSTAG, 15 UHR. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, bringt es Siegendorfs Sektionsleiter Stefan Handl auf den Punkt. Fünf Punkte liegt Siegendorf hinter dem unmittelbaren Tabellennachbarn. Deshalb weiß auch Krems-Trainer Björn Wagner: „Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Wenn wir gewinnen, hätten wir einen guten Polster und könnten beruhigter weiterspielen.“ Das will Siegendorf naturgemäß verhindern und sich selbst in Sachen Klassenerhalt wieder in eine gute Position bringen. Das Selbstvertrauen beim ASV ist auf alle Fälle zurück. Der 5:2-Sieg beim FC Mauerwerk sorgte für einen Befreiungsschlag. Der aber nur dann einen richtigen Wert hat, wenn man jetzt nachlegen kann. „Weil das sind jetzt die Spiele, wo es zählt. Gegen die direkten Konkurrenten“, ist sich Siegendorfs Trainer Kurt Jusits dem Ernst der Lage durchaus bewusst. Außerdem hat Siegendorf aus dem Herbst etwas gutzumachen, verlor damals 0:3 in der Wachau: „Das zählt aber in dem Spiel nichts“, so Jusits, der damals auch noch nicht auf der ASV-Bank saß.

Ein Favorit ist im Abstiegsfight auch gar nicht auszumachen. Während Krems am Samstag wieder aus dem Vollen schöpfen kann – Kapitän Florian Bauer kehrt nach seiner Zwei-Spiele-Sperre in die Startelf zurück –, muss Siegendorf auf seine wichtigste Offensivkraft verzichten. Top-Torschütze Leo Tompte fehlt wegen einer Einberufung ins Nationalteam der Zentralafrikanischen Republik. Tin Zeco (angeschlagen) und Philipp Schmiedl (krank) sind fraglich.

„Tompte ist wirklich ein sehr guter Spieler. Wenn er nicht da ist, ist das nicht schlecht“, weiß Krems-Trainer Björn Wagner, der die Burgenländer bei 5:2 gegen den Tabellendritten Mauerwerk beobachtet hat. Die wichtigsten Erkenntnisse? „Sie waren von Anfang an richtig giftig. Man hat gemerkt, dass sie unbedingt gewinnen wollen.“