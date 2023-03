Siegendorf: „Wir brauchen jetzt einfach Siege“

Werbung

SIEGENDORF - FC MARCHEFELD, SAMSTAG, 15 UHR. „Ich habe sie vor zwei Wochen gegen TWL Elektra beobachtet. Damals noch in einer anderen Funktion, das kommt mir jetzt zugute“, meint Siegendorfs Trainer Kurt Jusits.

Welche Erkenntnisse er aus dem FC Marchfeld-Spiel mitnahm: „Eine gute Truppe mit einem ehemaligen Bundesliga-Stürmer, der 1.95 Meter groß ist und immer gefährlich sein kann.“ Damit gemeint ist Maximilian Entrup. Auch der Rest der Marchfelder sei routiniert und ein richtig schwieriger Gegner. Zudem hat Marchfeld, wie es Jusits bezeichnet, mit Ernst Baumeister einen „Trainerfuchs, der in den letzten beiden Wochen seine Mannschaft bestimmt auf den Punkt genau vorbereitet hat.“ Marchfeld hätte am vergangenen Wochenende gegen Bruck gespielt, der ASK/BSC tritt aber bekanntlich zu keiner Frühjahrspartie mehr an. „Aber egal, welche Gegner jetzt kommt“, stellt Jusits klar: „Wir brauchen jetzt einfach Siege.“ Das Rezept dazu? „Vorne sollten wir konsequenter sein, wir müssen noch mehr in die Tiefe kommen, das Pressing noch eine Spur intensiver hinbekommen. Das werden die Bausteine für ein erfolgreiches Spiel sein“, meint Siegendorfs Trainer, der vor Marchfeld „Respekt, aber keine Angst hat.

Das System müsse rasch greifen: „Die Mannschaft hat jetzt lange Zeit in einem 4-1-4-1 agiert, jetzt versuchen wir es mit einer Raute und 4-4-2. Ich erhoffe mir von unserem Zehner und den Außenbahnspielern noch einen Tick mehr Offensivdrang.“

Personell könnte sich punktuell etwas ändern. Stürmer Leo Tompte, der zuletzt noch nicht ganz fit war, ist möglicherweise wieder eine Startelf-Option. Der Ghanaer ist Siegendorfs bester Torschütze in dieser Saison, traf im Herbst insgesamt achtmal. Und Treffer sind es, die Siegendorf nicht nur guttun würden, sondern auch zwingend braucht…