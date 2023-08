Regionalliga Ost Später Draßburg-Ausgleich zum 1:1-Endstand: „Das nehmen wir“

Samuel Antalek hatte in der ersten Halbzeit bei einem Stangenschuss Pech. Foto: Martin Ivansich

V or dem Freitagabend-Spiel war klar, dass der ASV Draßburg nach drei Niederlagen in Folge gegen den FC Mauerwerk endlich wieder voll anschreiben wollte. Nach dem Schlusspfiff musste sich die Mannschaft von Trainer Michael Porics mit einem Remis begnügen. Das fühlte sich dann aber gar nicht so schlecht an - denn Florian Krutzler gelang der Ausgleich der Heimischen erst in der 90. Minute.

2:0 gegen Marchfeld, 1:3 in Leobendorf, 2:5 gegen Rapid II und zuletzt 1:2 beim Wiener Sport-Club. Die bisherige Saisonbilanz des ASV Draßburg nahm eine nach unten zeigende Kurve an. Diesen Trend galt es unbedingt zu stoppen. Dass die Partie gegen den FC Mauerwerk nicht rasch auf die Seite der Heimischen kippte, lag daran, dass die Gastgeber nach gut 20 Minuten merklich zurückfielen und die restliche erste Hälfte einfach bescheiden war. „Wir haben aufgehört Fußball zu spielen, bis dahin war es an sich sehr gut, hatten wir alles unter Kontrolle“, wunderte sich auch der Sportliche Leiter, Elmir Hrustanbegovic. Samuel Antalek hätte den ASV zur besagten starken Startphase schon in Führung bringen können, der Innenverteidiger traf aber nur die Stange. Dass dann Ertugrul Tuysuz auch noch das 0:1 gelang, passte ins Bild. Besser machte es Draßburg dann wieder in Hälfte zwei, ohne allerdings eine Vielzahl an Top-Chancen herausspielen zu können, wie auch Hrustanbegovic klarstellte. Zweimal gab es dann auch noch Elferalarm - einmal forderte Draßburg, kurz vor Schluss wollte Mauerwerk einen Strafstoß. Beide Male blieb die Pfeife des Referees stumm, weshalb der letzte große Auftritt der Partie noch Florian Krutzler vorbehalten war, der über Umwege zum Ball kam und abschloss. Dann war Schluss. „Wäre die Partie noch etwas länger gegangen, hätte ich mir schon vorstellen können, dass da noch der Sieg möglich gewesen wäre“, hätte Hrustanbegovic gerne noch ein paar Minuten mehr zur Verfügung gehabt. So aber blieb es bei der Punkteteilung, die der Sportliche Leiter wie folgt bewertete: „Vor dem Spiel wären wir mit so einem Ergebnis nicht zufrieden gewesen. Jetzt sagen wir aufgrund des Spielverlaufs: Das nehmen wir.“ ASV Draßburg - Mauerwerk 1:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (38.) Tuysuz, 1:1 (90.) Krutzler. Gelbe Karten: Nikolic (53., Kritik), Michael Porics (Trainer, Kritik, 63.) Markovic (63., Foul), Antalek (66., Unsportlichkeit), Stadler (69., Unsportlichkeit); Tuysuz (65., Unsportlichkeit), Domoraud (89., Foul). SR: Mayrhofer.- Draßburg, 320. Draßburg: Stadler; Sinabel, Toth, Antalek, Markovic, Muratcehajic (46. Krutzler), Marth, Schimandl, Lemut, Meier (46. Grubesic), Nikolic. Mauerwerk: Pesic; Radivojevic, Najdovski, Limani, Gabris, Tuysuz (78. Yesyp), Koscak, Oppong (78. Aljader), Domoraud, Dordevic, Barataud.