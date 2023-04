Starke zweite Hälfte bringt Draßburg den ersten Dreier im Frühjahr

Werbung

MAUERWERK - DRASSBURG 1:3. Zuerst der Schock, dann das große Aufatmen - so fühlte sich das Spiel aus Draßburger Sicht beim Team von Trainer Ilco Naumoski an. Schon nach 40 Sekunden gingen die Heimischen in Führung. Draßburg schien gedanklich noch nicht im Spiel zu sein, verschlief ein Kopfballduell in der Mitte und dann machte es Mauerwerk schnell. Ein Spielzug über die Außenbahn, Flanke und Ismail Seydi erzielte das schnelle Tor. „Das hat uns dann aber in die Karten gespielt“, befand Draßburgs Coach Michael Porics. Mauerwerk zog sich zurück, Draßburg war im Vorwärtsgang. Allerdings belohnte man sich vor dem Seitenwechsel nicht für den durchaus hohen Aufwand, den man betrieb.

Doppelter Mujanovic und Schlitzohr Obermüller

Der Draßburger Offensivdrang wurde nach der Pause noch größer und führte dann auch zum Ausgleich. Ein groß aufspielender Alexander Sinabel und Tizian Marth kombinierten sich durch die Mauerwerker Defensive und dann landete der Ball bei Salko Mujanovic, der wunderbar per Volleyschuss (54.) traf. Draßburg machte munter weiter und bejubelte nach 72 Minuten die erstmalige Führung. Defensivmann Patrick Obermüller kam nach einer Ecke an den Ball und zirkelte aus 20 Metern den Ball ins Eck. Und weil Draßburg so richtig im Flow war, gab es nach 81 Minuten die Entscheidung, als Mujanovic den Doppelpack schnürte und somit den 3:1-Auswärtssieg fixierte. Porics atmete auf: „Vor allem beim Blick auf die Konkurrenz war dieser Sieg sehr viel wert. Genau so schön war aber die Leistung, die speziell nach der Pause toll war.“

STATSTIK

FC MAUERWERK - ASV DRASSBURG 1:3 (1:0).- Torfolge: 1:0 (1.) Seydi, 1:1 (54.) Mujanovic, 1:2 (72.) Obermüller, 1:3. Gelbe Karten: Derisevic (25., Unsportlichkeit), Ilic (67., Unsportlichkeit), Ali Araz (73., ); Pointner (42., Unsportlichkeit), Lakatos (50., Foul), Krutzler (88., Foul). SR: Holzinger.- FavAc-Platz, 101.

Mauerwerk: Janevski; Derisevic, Klaric, Üstündag (46. Yaw, 75. Cekic), Shousha (66. Deptula); Tuysuz (66. Ilic), Özlesen, Klaric, Mendy; Seydi, Ouedraogo.

Draßburg: Stadler; Sinabel, Markovic, Obermüller, Lakatos; Muratcehajic, Pointner; Marth, Harcevic (80. Krutzler), Mujanovic; Lemut (46. Nikolic).