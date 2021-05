Die Amateurligen in Niederösterreich und im Burgenland wurden bereits abgebrochen.

Seit Montag ist auch die Regionalliga Ost-Saison Geschichte. Die Paritätische Kommission der Regionalliga Ost hat in der betreffenden Zoom-Sitzung einstimmig beschlossen, dass der Spielbetrieb für die laufende Saison aufgrund des verbleibenden Zeitfensters und der damit verbundenen Doppelbelastung abgebrochen und nicht gewertet wird.

„Das ist keine große Überraschung, die Vereine der Regionalliga Ost haben sich auch dafür ausgesprochen“, war dieser Schritt für Lukas Stranz, Manager des SC Neusiedl am See schon absehbar und nachvollziehbar. Wie geht es mit der Regionalliga Ost nun weiter? Der Landesverband Wien hat nach wie vor das Ziel, die Meisterschaft fortzusetzen und somit einen sportlichen Aufsteiger in die Ostliga zu stellen.

RLO-Teams wünschen sich frühen Saisonstart

Dementsprechend ist die Anzahl an Vereinen weiterhin noch nicht fix — und damit auch das Ligaformat. Bei 14 Teams wäre es denkbar in einer Hin- und Rückrunde mit insgesamt 26 Runden zu spielen. Bei 13 Vereinen muss man schon etwas kreativer werden. BFV-Vizepräsident Konrad Renner dazu: „Da würden wir dann an ein System mit einem Play-off denken. Sobald die Anzahl der Vereine feststeht, wird man sich rasch zusammensetzen und eben ein für alle Beteiligten gutes Format zusammenstellen.“

Ebenfalls noch offen ist der Start der Meisterschaft 2021/22. Der Wunsch der Klubs aus der 3. Liga wäre das Wochenende 24./25./26. Juli. Draßburg-Obmann Ernst Wild erklärt: „Das wäre dann eine Woche nach der 1. Runde im ÖFB-Cup.“ Grund für den früheren Start ist die eventuelle Erwartung eines ähnlichen Szenarios wie im vergangenen Herbst. „Die Hinrunde wäre dann Ende Oktober fertig, also genau zu dem Zeitpunkt, als diese Saison abgebrochen wurde“, so Stranz. Die Paritätische Kommission der Regionalliga Ost plädiert allerdings für einen Beginn eine Woche später, weil hier auch der Großteil der Ligen und Klassen der Landesverbände startet.

Das letzte Wort diesbezüglich ist also noch nicht gesprochen, eine Entscheidung soll möglicherweise noch in dieser Woche fallen.