Seit der Aufstiegssaison 2017/18 zählt Michael Steinwender zum Stammpersonal der Mattersburg Amateure. Es ist aktuell also die dritte Saison für den Innenverteidiger aus Baumgarten, der speziell mit seiner Physis, aber auch mit Qualitäten im Spielaufbau besticht. „Steini“, wie er von seinen Mitspielern genannt wird, trainiert bei den Profis und spielt in der Regionalliga – befindet sich also in der Warteschleife in Richtung Österreichs Oberhaus.

„Weil ich es einfach beweisen will“

„Man muss geduldig bleiben“, so der 19-Jährige, dessen Ziel es ist, sich über kurz oder lang im Bundesliga-Kader der Mattersburger festzubeißen und auch regelmäßig zu seinen Einsätzen zu kommen. Zweimal nahm der Defensivmann bereits auf der Bank bei einem Bundesliga-Spiel Platz, zum Einsatz kam er dabei aber nicht. „Das war in Salzburg und gegen den LASK unter Trainer Gerald Baumgartner“, so Steinwender. Im vergangenen Winter gab es mehrere Angebote aus der 2. Liga, Steinwender entschied sich für einen Verbleib im Burgenland. „Weil ich es einfach beweisen will, dass ich mich hier durchsetzen kann und in den Bundesliga-Kader gehöre. Dafür gebe ich auch in jedem Training alles.“

Profi war immer das Ziel des Abwehrrecken: „Schon von klein auf wollte ich Fußballer werden. Dafür habe ich auch auf einiges verzichtet. Andere gehen am Wochenende feiern, als Fußballer hat man dann am Sonntag auch schon mal ein Training.“ Seit der U15 spielt Steinwender in Mattersburg und hat alle Akademie-Jahrgänge durchlaufen, nachdem er zweieinhalb Jahre bei Rapid in Wien spielte. Steinwender könnte also ein echter Vorzeige-Mattersburger werden – von der Akademie eben in die Bundesliga.

„Spielerisch sind wir ein gutes Team“

Der Weg dorthin ist für „Steini“, der auch in diversen Nachwuchs-Nationalteams Einsätze hatte, nicht mehr allzu weit. Im Herbst wird sein sportlicher Alltag —

zumindest was das Spielen betrifft - wohl noch großteils Regionalliga Ost bedeuten. Und da sieht der talentierte Kicker sein Team, das zuletzt vier Mal in Serie gewann, in einer guten Position: „Für uns ist noch einiges drin, wir schauen immer von Spiel zu Spiel und wollen dabei das Optimale abrufen. Wir sind eine spielstarke Mannschaft, die in dieser Liga sicher mit jedem Gegner mithalten kann.“