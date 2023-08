SV Oberwart: Erster Sieg als Nervennahrung

Mauerwerk - Oberwart 0:3. Zweites Regionalliga-Spiel, erster Sieg: Der SV Oberwart schrieb am Samstagnachmittag in Wien-Favoriten erstmals 2023/24 voll an und holte nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen den Wiener Sport-Club den Premierendreier. Alleine die Vorzeichen waren nicht wirklich einfach, denn weil der FC Mauerwerk seine Heimspiele auf einem Kunstrasenplatz austrägt, musste das Trainerteam rund um Klaus Guger unter der Woche improvisieren. Zweimal buchte man so den Kunstrasenplatz im steirischen Rohrbach, der Ähnlichkeiten zur Mauerwerk-Heimstätte hat. „Das ist dort ein neuer Platz und wir wollten es, so gut es geht, simulieren“, so Guger, wobei einige Wehwehwechen nach den gespielten 90 Minuten dabei waren: „Die Burschen hatten danach doch einige Probleme mit ihren Adduktoren. Alleine die Bewegungen sind eben andere, aber das wir nur hinfahren und davor nicht auf Kunstrasen trainieren, war für uns kein Thema.“

Die erste Halbzeit verlief dann relativ ausgeglichen und keine Mannschaft konnte sich einen wirklichen Vorteil erspielen. Die Oberwarter agierten wieder in ihrem 3-4-3-System, das sich defensiv zu einem 5-4-1 verwandelte und stellten die Hausherren so durchaus vor Probleme. Zählbares gab es in den ersten 45 Minuten aber nichts und so dauerte es bis zur 63. Minute, ehe Simon Radostits den SVO-Tross mit 1:0 in Führung brachte. Der gebürtige Oberdorfer war es auch, der nur kurze Zeit später den Ausgleich verhinderte und so das 2:0 durch Abwehrchef und Jung-Papa Bernd Kager ermöglichte. Nach 80 Minuten wurde im Oberwarter Lager kollektiv durchgeatmet und die ersten Zähler zum Greifen nah. Die fixierte dann Linksaußen Balazs Horvath mit dem 3:0-Endstand in der Nachspielzeit. Trainer Guger war zufrieden: „Die Anspannung war im Vorfeld natürlich da, aber die Burschen lieferten dann einen sehr, sehr guten Auftritt ab. Es war im Kollektiv sehr diszipliniert und dann auch ein verdienter Sieg. Der war natürlich extrem wichtig.“

Weiter geht es nun am kommenden Freitagabend, ab 19.30 Uhr, mit dem Burgenland-Derby gegen den SC Neusiedl. Diese schlugen am Wochenende noch den FavAC mit 3:1 und starteten mit vier Punkten so richtig gut. „Die haben eine gestandene Mannschaft und einen sehr erfahrenen Trainer“, sagte Guger im Vorfeld und ergänzte: „Das wird sicher keine einfache Partie, aber zuhause wollen wir gegen jeden Gegner gewinnen.“

Statistik:

FC Mauerwerk Immo – SV Klöcher Bau Oberwart 0:3 (0:0).- Torfolge: 0:1 (63.) Radostits, 0:2 (80.) Kager, 0:3 (92.) Balazs Horvath.Gelbe Karten: Tuysuz (67., Unsportlichkeit), Dordevic (85., Unsportlichkeit); Sperl (62., Unsportlichkeit).SR: Autherith.- Wien Favoriten, 80.Mauerwerk: Pesic; Borovsky, Djordevic, Limani; Gabris (77. Abrahmi), Tuysuz (83. Cetin), Koscak (77. Raykovich), Radivojevic, Yesyp (58. Caushaj), Jovanovic; Barataud.Oberwart: Marton Horvath; Kager, Dusak (93. Szabo), Huber; Farkas, Wessely (93. Adam Horvath), Radostits (93. Zapfel), Balazs Horvath; Sperl, Herrklotz (79. Doleschal), Ried.