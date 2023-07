SV Oberwart: Im Eilschritt in die heiße Phase

Ruhe und der SV Oberwart? Das passt 2023 nicht wirklich zusammen. Überlegen holte sich der Traditionsverein im vergangenen Frühjahr den Burgenlandliga-Meistertitel und stand so früh als Regionalliga-Vertreter fest, ehe man sich von Chefcoach Patrick Tölly trennte und mit Klaus Guger einen neuen Trainer installierte. In weiterer Folge ging es auch kadertechnisch Schlag auf Schlag, denn neben dem jungen Offensiv-Allrounder David Gräf aus Horitschon und Goalie Daniel Glander vom neuen Liga-Konkurrenten aus Draßburg, gewann man die Bundesliga-erprobten Kräfte Michael Huber (GAK), Lukas Ried (Hertha Wels) und Patrick Farkas (Hartberg) für sich. Damit reagierte man zum einen auf die qualitativen Anforderungen der dritten österreichischen Spielklasse und reagierte zum anderen auch auf Abgänge prägender Kräfte wie etwa Andi Radics in Richtung Lafnitz. Den Abschluss der Transferbemühungen bildete dann am Montagvormittag mit dem 17-jährigen Goberlinger Johannes Polster ein rot-goldenes Talent, das zuletzt zum Stamm des U17-Nationalteams gehörte. Neo-Coach Guger kennt und schätzt Polster ungemein: „Johannes ist ein riesiges Talent, für das Oberwart der richtige Schritt ist. Er kann sich vor seiner Haustüre fußballerisch auf hohem Niveau zeigen, wobei wir freilich auch immer die AKA-Einberufungen im Blick haben werden.“

Gelungener Abschluss

Noch am letzten Samstag testete man beim steirischen Regionalliga Mitte-Vertreter aus St. Anna/Aigen den schon am Samstag mit dem ÖFB-Cup-Auftakt gegen Stripfing beginnenden Pflichtspiel-Ernstfall. Mit positivem Ergebnis, denn am Ende hieß es für Thomas Herrklotz und Kollegen 4:1. „Die gesamte letzte Woche war sehr intensiv und die Belastung auch immens hoch. So war ich mit der Art und Weise, wie wir spielten, nicht unzufrieden“, erklärte Guger und meinte weiter: „Wir müssen die neuen Spieler aber sicher noch besser integrieren.“ Viel Zeit seine Mannschaft kennenzulernen hatte der 48-Jährige dabei nicht. Kein Problem, wie er auch der BVZ erklärte: „Das ist alles nicht einfach, aber Pflichtspiele sind eben auch das, wofür wir eigentlich Fußball spielen. Wir freuen uns auf die ersten Aufgaben der neuen Spielzeit.“