SV Oberwart: Lehrgeld hier, Erwartung dort

Vier Spiele, vier Punkte – so die Bilanz des im Vorjahr in der Burgenlandliga überragend agierenden SV Oberwart, der mit dieser Ausbeute aktuell auf dem 13. Platz rangiert. Die Regionalliga war schon immer ein richtig hartes Pflaster und der SVO bekommt das nun zu spüren. So lief es bis dato bei den beiden Auswärtsspielen mit einem Sieg und einem Remis richtig gut, daheim ist die Bilanz mit drei Niederlagen indes weniger positiv. Noch gilt aber der „neue Liga-Welpenschutz“, denn wenn in der Ostliga eines klar ist, dann dass alle kicken können und nahezu alle Vereine Fußballer höherklassigen Formats in ihren Reihen wissen. „Wir wurden in manchen Liga-Vorschauen sogar als Titelfavorit genannt, was sich einfach nicht ausgehen kann“, sagte Sportkoordinator Peter Lehner und ergänzte: „Aktuell zahlen wir sicher auch etwas Lehrgeld.“

Wie gegen TWL Elektra, wo Thomas Herrklotz und Kollegen relativ gut in die Partie fanden, nach 30 Minuten aber schon hoffnunglos mit 0:3 zurücklagen. „Wir haben es dem Gegner bei den ersten beiden Toren zu einfach gemacht, während das dritte dann ein Tausendguldenschuss war“, erklärte Coach Guger, um anzufügen: „Mit deren Qualitäten ließen sie uns nicht mehr ins Spiel zurück.“ Nach Seitenwechsel spielten es die Wiener mit sehr viel Ruhe nach Hause und gaben dem Tross des südburgenländischen Traditionsvereins einige Hausaufgaben mit auf den Weg. Zum einen war das „Abwehrverhalten“ laut Coach Guger bei den Gegentreffern nicht in Ordnung und offensiv fehlten Schärfe, Genauigkeit, Abschlusswille. „Wir sind da nicht exakt genug“, so Guger, der anfügte: „Auf diesem Niveau gibt es nicht mehr so viele Chancen und man muss die wenigen nutzen, die man dann bekommt.“

Es kommt auf das Wie an

Dreimal wird in dieser Woche gearbeitet, ehe dann am Freitagabend, ab 19.30 Uhr, ein richtig wichtiges Duell auf dem Programm steht. Der letztjährige Aufsteiger vom Kremser SC kommt ins Informstadion und gerne würde man gegen die Niederösterreicher die ersten Heimpunkte – am besten dreifach – holen. „Wir brauchen die richtige Einstellung und die nötige Mentalität. Verlieren kann man ein Spiel immer mal wieder, aber ich fordere ein adäquates Auftreten“, so Lehner, der den Ball zu Coach Guger weiterschob: „Wir müssen noch mehr investieren und es noch mehr wollen. Sie haben aber einen guten Lauf und dazu eine gute Mannschaft.“

Personell wird es bei Innenverteidiger Marko Dusak noch nicht reichen. Im Gegenzug könnte Adam Woth wieder in den Kader zurückkehren. Der restliche Kader sollte indes mit dabei sein.