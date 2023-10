SV Oberwart muss nach Traiskirchen

Traiskirchen – Oberwart; Freitag, 19.30 Uhr: Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Ardagger war die Stimmung im Lager des SV Oberwart gut. „Durch das späte Tor war das ein vor allem für die Moral wichtiger Sieg“, befand Sportkordinator Peter Lehner. Und auch für die Tabelle war der Erfolg nicht minder wichtig: Durch das 2:1 sicherten die Oberwarter vorerst Platz zehn ab und bleiben in Tuchfühlung zum oberen Mittelfeld. Neusiedl als Siebenter hat gerade einmal zwei Punkte mehr (15).

Am Freitag wartet für die Mannschaft von Trainer Klaus Guger dann ein Gegner aus der Spitzengruppe. Für Michael Huber und Co. geht es nach Traiskirchen. Die Niederösterreicher stehen mit 19 Punkten aus zehn Spielen und einer Tordifferenz von 27:13 blendend da. Im Vergleich zum Match gegen Aufsteiger Ardagger erwartet die Oberwarter eine komplett andere Partie. Dessen ist sich Trainer Guger bewusst: „Traiskirchen ist sicher eine sehr spielstarke Mannschaft. Es wird einen ganz anderen Zugang als in den letzten Spielen brauchen. Ardagger kam über das Kollektiv und den Kampf und auch die Young Violets über die Intensität. Traiskirchen schätze ich in erster Linie sehr spielstark ein.“

Besonders aufpassen müssen die Oberwarter auf Salko Mujanovic im Dress der Traiskirchner. Der Ex-Draßburger hält bereits bei zehn Toren. Die Verteidigung ist bei den Oberwartern aber derzeit sowieso richtig gut. In den letzten drei Spielen kassierte man nur zwei Tore. Guger: „Die Jungs arbeiten geschlossen nach hinten, das macht sich bezahlt.“

Lazarett lichtet sich nur gemächlich

Und wie man mit Toptorschützen umgeht, weiß seine Mannschaft sowieso: Kürzlich erst im Spiel gegen die Young Violets ließ man Philipp Hosiner, der zu diesem Zeitpunkt die Schützenliste anführte, keine Chance. Sportkoordinator Peter Lehner hofft in Traiskirchen wieder auf die Stärke auf fremden Plätzen: „Bisher sind wir auswärts immer gut aufgetreten, auch Neusiedl hat zuletzt in Traiskirchen überrascht.“

Der SVO wird wohl mit einem ähnlichen Kader wie gegen Ardagger nach Traiskirchen fahren, so Guger zu Wochenbeginn. „Möglich, dass Bernd Kager zurückkommt, sonst wird es aber vermutlich bei keinem gehen.“ Heißt, Thomas Herrklotz und Co. müssen weiterhin zuschauen. Positiv: Sanel Soljankic kam am Freitag nach langer Pause wieder zum Einsatz.