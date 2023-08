SV Oberwart: Nullnummer in Wien-Favoriten

FavAC - Oberwart 0:0. Eine intensive Woche beendete der SV Oberwart am Freitagabend mit einem Auswärtsspiel in Wien-Favoriten. Die Erinnerungen an den 10. Wiener Gemeindebezirk waren dabei positiv, denn vor knapp zwei Wochen feierte man beim FC Mauerwerk mit einem 3:0 seinen bis dato einzigen Saisonsieg. Und abermals spielte die Elf von Klaus Guger auf fremder Wiese stark, auch wenn es mit dem schnellen Ausfall von Innenverteidiger Marko Dusak nach zehn Minuten nicht wirklich positiv begann. Der Legionär könnte mit einer Muskelverletzung länger ausfallen, aber seine Teamkollegen lieferten in weiterer Folge den laut Guger bis dato „besten Saisonauftritt“ ab. Der Coach meinte weiter: „Wir haben das Spiel vor der Pause ganz klar kontrolliert und uns auch ein Chancenplus erarbeitet.“ Nachsatz: „Leider fehlte die letzte Konsequenz.“ Ähnlich resümierte auch Sportkoordinator Peter Lehner: „In der ersten Halbzeit war es eine sehr gute Vorstellung, ehe wir dann nicht mehr ganz die Kontrolle hatten.“

Nach Seitenwechsel und mit einigen Wechseln fanden die Hausherren immer besser in die Begegnung und die Wiener hatten ebenfalls ihre Möglichkeiten auf einen etwaigen Heimsieg. „Da war es offener, wobei wir in der Schlussphase noch die große Siegchance hatten“, so Guger, der einen Abschluss von Offensiv-Allrounder Lukas Ried meinte. So fuhr der SVO-Tross mit einem Punkt wieder nach Hause. „Den nehmen wir auch mit“, so Lehner, der anfügte: „Die Spiele sind immer auf Messer's Schneide und die Luft ist in dieser Liga sehr, sehr dünn. Positiv ist, dass wir uns immer unsere Chancen erspielen, aber leider noch zu wenig Kapital daraus schlagen.“

Dreimal wird in der kommenden Woche nun trainiert, ehe dann am Freitagabend, ab 19.30 Uhr, das Heimspiel gegen das nominell Liga-Top-Team TWL Elektra wartet. Die Elf von Ex-Bundesliga-Kicker Herbert Gager startete mit drei Remis und wartet noch auf den ersten Saisonerfolg. „Wir wollen jetzt zuhause aber punkten“, so Trainer Guger, während Lehner ergänzte: „Wir haben mit Elektra und dann Krems zwei Heimspiele und da müssen wir daheim anschreiben.“

Statistik:

Favoritener AC – SV Klöcher Bau Oberwart 0:0.- Gelbe Karten: Soppo (36., Foul), Mendy (80., Unsportlichkeit); Kager (74., Foul), Doleschal (93., Kritik). SR: Radenkovic.- Wien-Favoriten, 320.FavAC: Zdravkovic; Stajev, Stevanovic, Soppo; Dayakli, Iida (79. Akdande), Aydin (60. Mendy), Shousha (46. Onda), Mandalovic; Petrovic (60. Üstündag), Mustafic.Oberwart: Marton Horvath; Dusak (10. Balazs Horvath), Kager, Huber; Farkas, Woth (78. Doleschal), Wessely, Sperl; Ried, Radostits; Herrklotz.