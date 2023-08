SV Oberwart: Zuhause ist der Wurm drin

Oberwart - TWL Elektra 0:3. Alles war am Freitagabend angerichtet, um den ersten Oberwarter Heimpunkt der Saison 2023/24 einzufahren. Die Elf von Trainer Klaus Guger war in der bisherigen Spielzeit auswärts stark unterwegs, gewann etwa beim FC Mauerwerk klar mit 3:0, um dann in der Vorwoche nach einer guten Leistung, dem FavAC beim 0:0 einen Punkt abzutrotzen. Daheim war das Bild ein bis dato anderes, denn gegen den Wr. Sport-Club gab es zum Saisonstart eine 0:2-Niederlage und das „Derby“ gegen Neusiedl verlor man mit 0:2. Und auch gegen die von Ex-Bundesliga-Kicker Herbert Gager betreute Wiener Truppe, die im Vorjahr noch Vizemeister der Regionalliga war, sollte es kein Erfolgserlebnis geben. Die SVO-Mannen, die mit einer Viererkette aufliefen und bei denen der junge Offensiv-Allrounder David Gräf erstmals startete, begannen eigentlich relativ gut, um dann nach knapp 20 Minuten nach zwei kapitalen Fehlern mit 0:2 hinten zu liegen. „Das darf uns in dieser Form nicht passieren“, sagte Sportkoordinator Peter Lehner und ergänzte: „Sie haben dann 'Groß-Raum-Hösche' mit uns gespielt und wir hatten überhaupt keinen Zugriff.“

„Wir müssen um jeden Punkt fighten“

Schon vor dem Seitenwechsel und mit dem 0:3 von Hakan Gökcek war das Spiel eigentlich gelaufen. Die Gäste verteidigten nicht nur geschickt, sondern ließen in weiterer Folge Ball und Gegner laufen. „Wir waren quasi chancenlos“, so Lehner weiter, um anzufügen: „Wir haben richtig schlecht ausgesehen.“ Ungefährdet fuhren die Wiener dann nach drei bisherigen Unentschieden ihren ersten Saisonsieg ein und nähern sich langsam der angepeilten Liga-Spitze. Davon ist der SVO einige Punkte entfernt, auch wenn nach fünf Spieltagen überhaupt nichts passiert ist. „Für mich war immer klar, dass wir in dieser Liga um jeden Punkt fighten müssen“, sagte Lehner, der die Erwartungshaltung im Umfeld ansprach: „Wir wurden von einigen zu einem Titelkandidaten gemacht, was sich einfach nicht ausgehen kann.“

Und dennoch erwartete sich Lehner für das Spiel gegen den Kremser SC am kommenden Freitag, ab 19.30 Uhr, ein anderes SVO-Bild. „Wir brauchen zuhause ein adäquates Auftreten. Dann kann man auch ein Spiel verlieren.“ Gegen Elektra war es zu wenig, kein Beinbruch, wenn nun laut Lehner „Mentalität, Leidenschaft und Einsatz“ wieder stimmen.

Personell wird es beim zuletzt fehlenden Innenverteidiger Marko Dusak bis zur nächsten Runde eng - Adam Woth, der ebenfalls nicht mitwirken konnte, könnte indes wieder mit an Bord sein.

Statistik:

SV Klöcher Bau Oberwart - TWL Elektra 0:3 (0:3).-

Torfolge: 0:1 (16.) Aminpur, 0:2 (23.) Yilmaz, 0:3 (34.) Gökcek.

Gelbe Karte: Kager (31., Unsportlichkeit).

SR: Kaiblinger.- Informstadion, 450.

Oberwart: Marton Horvath; Farkas, Kager, Huber, Balazs Horvath; Wessely, Sperl; Radostits (63. Adam Horvath), Ried, Gräf (46. Doleschal); Herrklotz (63. Zapfel).

TWL Elektra: Uzun; Dario Grgic, Milicevic, Maras, Lukas Grgic; Aminpur (82. Kokollari), Salomon, Gager (89. Juric), Francesevic; Yilmaz (76. Krammer), Gökcek (82. Sarcevic).