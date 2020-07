Ungewissheit prägt derzeit das Sportgeschehen beim SV Mattersburg, auch bei den Amateuren — falls es die überhaupt noch geben sollte — wird wohl kein Stein auf dem anderen bleiben. Den ersten Schritt hat vor kurzem der Manager, Kevin Pauschenwein, gesetzt. Er ist zurückgetreten.

„Ich bin menschlich maßlos enttäuscht“

Pauschenwein leitete nicht nur die Geschicke der Amateure, sondern war auch beruflich bei der Commerzialbank beschäftigt. Umso fassungsloser zeigte sich der scheidende Manager: „Ich kann gar nicht ausdrücken, wie maßlos menschlich ich enttäuscht bin. Meine Frau war ebenso bei der Commerzialbank. Es ist derzeit für mich nicht an Fußball zu denken, mehr gibt es auch nicht zu sagen.“ Die sportlichen Geschicke hat weiterhin Trainer Marek Kausich über, der geplante Trainingsstart am vergangenen Montag fand jedoch nicht statt.

Auch das erste Testspiel, das am morgigen Freitag gegen St. Margarethen stattfinden hätte sollen, wurde abgesagt. „Weil wir nicht mehr tun können als abwarten. Die Situation ist alles andere als einfach“, so Kausich. Den SVM Amas-Spielern wurde für eine Woche ein Heimprogramm angeordnet. Kausich: „Ich hoffe, dass wir spätestens am Wochenende Klarheit haben, wie es weitergeht.“