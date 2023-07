SVO: Kein Erfolgserlebnis zum Saisonauftakt

Oberwart - Wiener Sport-Club 0:2. Am Freitagabend lud der SV Oberwart zu einem echten Highlight-Spiel, denn mit dem Wiener Sport-Club gab sich einer der traditionsreichsten und attraktivsten österreichischen Vereine im Informstadion die Ehre. Perfektes Fußballwetter, knapp 1.200 Zuseher - und ein verpatzter SVO-Start, denn schon nach nicht einmal einer Minute führten die Gäste nach einem Treffer von Miroslav Beljan mit 0:1. „Dieser Beginn war dann schon extrem bitter“, resümierte SVO-Sportkoordinator Peter Lehner und ergänzte: „Deshalb ist das restliche Spiel für uns auch sehr schwer zu werten.“

Vor der Pause war die Begegnung dann auf Augenhöhe, entwickelte sich ein richtig gutes Duell, bei dem die SVO-Elf von Klaus Guger auch das vermeintliche 1:1 erzielt hatte, das Unparteiischen-Trio dieses aber wegen vermeintlichem Abseits aberkannte. „Das war schon eine Schlüsselszene“, haderte Lehner, um anzufügen: „In der ersten Halbzeit gab es für uns schon die ein oder andere Chance, danach spielte es der Sport-Club routiniert nach Hause.“ Die Wiener bestimmten nach Seitenwechsel nämlich das Tempo und mit dem 0:2 von Mario Vucenovic in Minute 63 war auch früh jegliche Spannung raus. „Sie gaben den Rhythmus vor und zogen uns so auch gewissermaßen den Zahn“, so Lehner, der weiter erklärte: „Da waren sie sehr, sehr routiniert.“

Es gibt also noch einiges zu tun. Das wissen auch die Verantwortlichen rund um den Oberwarter Sportchef: „Es bleibt die Frage, wie gut der Sport-Club in dieser Liga wirklich ist. Wir haben gesehen, dass wir konkurrenzfähig sind. Das ist sicher positiv, aber wir waren gegen die Wiener nicht dort, wo wir eigentlich sein wollten.“

Schon am morgigen Sonntagnachmittag, ab 17.30 Uhr, müssen Thomas Herrklotz und Co. bei der Gemeinde Tobaj im BFV-Cup-Auftaktspiel ran - in der Ostliga reist man am Samstag (16 Uhr) zum FC Mauerwerk. Der kommende Liga-Gegner spielte zum Start gegen den FavAC 1:1.

Statistik:

SV Klöcher Bau Oberwart – Wiener Sport-Club 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (1.) Beljan, 0:2 (63.) Vucenovic.Gelb Karten: Herrklotz (33., Foul), Doleschal (76., Foul), Huber (91., Foul); Haas (31., Unsportlichkeit), Buzuk (60., Foul), Akrap (73., Unsportlichkeit), Dimov (79., Kritik), Kerber (82., Foul).SR: Radev.- Informstadion, 1.200.Oberwart: Marton Horvath; Sperl, Kager, Dusak, Huber, Balazs Horvath (62. Zapfel); Farkas, Wessely, Radostits; Ried, Herrklotz (69. Doleschal).Wiener Sport-Club: Prögelhof; Haas, Gusic, Pfaffl, Dimov; Pajaczkowski, Akrap, Kostic (88. Küng), Buzuk (76. Rajkovic); Vucenovic (74. Kerber), Beljan.