Siegendorfs Stürmer Eleoenai„Leo“ Tompte ist für das African Cup of Nations-Qualispiel in das Nationalteam der Zentralafrikanischen Republik auswärts gegen Madagaskar (23. März) einberufen worden. „Wie lange er uns dadurch fehlen wird, ist noch unklar. Da gilt es sich nun abzustimmen“, so Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr, der aber gleichzeitig betont: „Für Leo und für den ASV Siegendorf ist das eine ganz große Ehre.“