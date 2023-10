Regionalliga Ost Toni Polster kommt mit der Wiener Viktoria ins Informstadion

Patrick Farkas (r.) und der SV Oberwart wollen die Pleite gegen Traiskirchen mit einem Sieg gegen die Wiener Viktoria gut machen. Foto: DS

D er ÖFB-Rekordtorschütze ist am Freitag als Trainer mit der Wiener Viktoria zu Gast in Oberwart. Für den SVO gilt es nach dem 1:3 in Traiskirchen wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden.