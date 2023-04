Transfersperre: FIFA schiebt Bruck Riegel vor

Werbung

Paukenschlag beim ASK/BSC Bruck: Die FIFA hat eine Transfersperre ausgesprochen. Damit ist der Verein in seinen Kaderplanungen gelähmt und muss rasch handeln.

Der Grund für die Strafe? Die NÖN berichtete: Ein Spieler hat bereits vor einigen Wochen bei der FIFA seinen Fall dargelegt und berichtet, dass ihm zugesagten Gagen nicht ausgezahlt wurden. Das wurde sowohl von Verbandsseite als auch vom ASK/BSC bestätigt. Nun weiß man auch, um welchen Kicker es sich gehandelt hat: Ex-Goalgetter Matus Paukner. Beim Betrag soll es um rund 10.000 Euro gehen. „Die Transfersperre ist schon aktiv und im System“, berichtete Jürgen Sommer vom NÖFV. „Allerdings weiß man noch nicht, wie die Sperre genau ausschauen wird. Das wird diese Woche noch abgeklärt.“ Was bedeutet: Wie lange der ASK/BSC keine Transfers durchführen darf ist ebenso noch offen, wie die Frage, ob er diese noch mit einer Bezahlung der offenen Gage abwenden kann. „Wir werden diese Woche die Summe bezahlen und dann hoffe ich, dass das so sein wird wie bei Mauerwerk von zwei Jahren“, hofft Obmann-Stellvertreter Vedran Jerkovic, bei dem das Handy am Wochenende geglüht hat. „Ich habe sehr viel telefoniert und mit mehreren Leuten von Verband gesprochen. Wir wollen natürlich eine gute Lösung finden und den Scherbenhaufen ordentlich zusammenkehren.“

Kommt ein Nachbeben?

Die Frage ist aber auch, ob die Causa Paukner nur ein erster Gruß von der FIFA war. Wie die NÖN berichtete hat ja bereits ein zweiter Spieler, nämlich Tomas Bockay, den Weltverband eingeschalten. „Das habe ich natürlich auch gehört und gelesen. Aber meines Wissens gibt es dazu kein offizielles Schreiben von der FIFA an unseren Verein“, denkt Jerkovic, dass es diesbezüglich kein Nachbeben gibt.

Ein anderer Punkt wird den ASK/BSC ebenso noch Ärger einhandeln, wie der NÖFV berichtete. „In der Kontrollausschussitzung der Vorwoche haben wir über mögliche Verstöße gegen die Amateurbestimmungen beim ASK/BSC Bruck gesprochen und diese auch festgestellt“, sagte Herbert Wesely vom NÖFV. Bis Ende der Woche soll feststehen, welche Strafen und Sperren nun auf den Verein zukommen. Den betroffenen Spielern drohen Spielsperren, dem ASK/BSC sogar eine Vereinssperre.