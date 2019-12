„Eine schöne Bescherung“ gab es für den SC Neusiedl am See schon zwei Tage vor Weihnachten. Der Klub trennte sich von seinem Trainer Hannes Friesenbichler. Manager Lukas Stranz erklärt: „Wir haben bezüglich der sportlichen Zukunft, sprich in puncto Auffassung und auch möglicher Wintertransfers keinen gemeinsamen Nenner mehr gefunden. Wir wollen uns neu ausrichten und da können wir die Mannschaft nicht ganz so umbauen, wie es der Trainer gerne gehabt hätte.“

Stranz betont aber auch: „Das waren ehrliche, sachliche und gute Diskussionen. Hannes ist ein sehr guter Trainer und hat mit dem Team eine ordentliche Hinrunde gespielt. Für uns war aber jetzt der Zeitpunkt zu handeln sicher der bessere, als wenn dies in ein paar Wochen passiert wäre.“

„Habe immer gesagt: Ich strebe nach oben“

Was die Gespräche betrifft, sieht es der scheidende Coach ähnlich wie Stranz: „Die Gesprächsbasis in Neusiedl war stets offen und gut und so war es auch jetzt. Ich kann die Vereinsführung auf der einen Seite auf jeden Fall auch verstehen, aber ich habe andererseits auch immer meinen Standpunkt klar vertreten.“ Friesenbichler präzisiert: „Ich strebe immer nach oben. Mit Mittelmaß will ich mich nicht zufriedengeben. Das habe ich immer gesagt.“

Wie es jetzt beim NSC weitergeht: „Wir werden uns nach einem Nachfolger umsehen. Da wollen wir natürlich rasch handeln, weil ja auch die Vorbereitung auf die Rückrunde schon praktisch vor der Tür steht.“