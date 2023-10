Trotz 1:0-Führung verliert Oberwart gegen die Wiener Viktoria

Oberwart - Wr. Viktoria 1:2. Bereits um 18.45 Uhr erfolgte am Freitagabend der Anpfiff zu Oberwarts vorletztem Heimspiel der Herbstsaison. Zu Gast war mit der Wiener Viktoria und deren Coach Toni Polster ein prominenter Gegner.

Die Oberwarter ließen sich davon aber zumindest in der Anfangsphase nicht beeindrucken und spielten mutig nach vorne. Nach 19 Minuten ließ Patrick Farkas mit seinem ersten Treffer in der Regionalliga für Oberwart zum 1:0 die rund 500 Besucher im Informstadion jubeln.

Bis zur Pause war Oberwart die bessere Mannschaft - ein weiteres Tor sollte der Truppe von Trainer Klaus Guger aber nicht gelingen. Im Gegenteil traf kurz vor dem Pausenpfiff Viktoria-Angreifer Roman Yalovenko zum 1:1.

Gleich nach Wiederanpfiff dann der nächste Schock für die eigentlich gut spielenden Oberwarter. Kevin Bangai schloss einen Angriff der Gäste zur 2:1-Führung ab (48.). Oberwart probierte in Folge zwar alles, um noch den Ausgleich herbeizuführen. Nach etwas über 90 Minuten standen aber wieder keine Punkte zu Buche.

Trainer Klaus Guger haderte vor allem damit, dass man nach dem 1:0 nicht nachlegte: „Es war sicher eine unsrer besten Saisonleistungen. In der ersten Halbzeit spielten wir super - aufgrund der Anzahl an Chancen und der Überlegenheit hätten wir da die Vorentscheidung herbeiführen müssen.“

Neben der Niederlage wiegen zwei Ausfälle in seiner Mannschaft schwer. Lukas Zapfel sah in Minute 94 aufgrund einer Torchancenverhinderung Rot und fehlt somit im nächsten Spiel gegen Marchfeld (Freitag, 19.30). Für Guger war es eine unverständliche Entscheidung: „Eigentlich war es ein Foul an Luki und nicht von ihm. Generell gab es im Spiel einige unglückliche Entscheidungen gegen uns.“ Auch Dominik Sperl wird im Marchfeld nicht dabei sein. Er musste nach 56 Minuten mit einer Schulterverletzung raus und gleich ins Spital.

Die Oberwarter sind nach der Niederlage weiter Elfter, können am heutigen Samstag aber noch Plätze verlieren. Mit 13 Punkten ist der Anschluss ans Tabellenmittelfeld jedoch weiter gegeben - der nächste Gegner aus Marchfeld hat als Siebenter 16 Zähler am Konto. Die Wiener Viktoria eroberte durch das 2:1 vorerst die Tabellenführung.

Statistik

SV Klöcher Bau Oberwart - Wiener Viktoria 1:2 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (19.) Farkas, 1:1 (45.) Yalovenko, 1:2 (48.) Bangai.

Rote Karte: Zapfel (94., Torraub).

Gelbe Karten: Sperl (55., Unsportlichkeit); Bangai (65., Unsportlichkeit), Wessely (75., Unsportlichkeit), Yalovenko (80., Foul), Vozenilek (91., Foul).

SR: Lenz.- Informstadion, 500.

Oberwart: Horvath; Woth, Kager, Huber; Sperl (56. Zapfel), Soljankic, Wessely, Farkas; Radostits (72. Doleschal), Burai, Ried.

Wr. Viktoria: Arnberger; Alhassan, Grozdic, Vozenilek, Sahanek, Rotter, Sinik (23. Bangai), Löffler (72. Wessely), Da Silva, Hölbling, Yalovenko (82. Knasmüllner).