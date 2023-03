Trotz Chancenplus gab es keine Punkte für Siegendorf

Werbung

WIENER VIKTORIA - SIEGENDORF 1:0. Der Trainereffekt beim Ostliga-Aufsteiger aus Siegendorf blieb aus, weil der ASV auf Kunstrasen in Wien-Meidling nur eines nicht richtig machte, um dass es eben im Fußball geht. Das Toreschießen. Chancen dazu hatte der Gast aus dem Burgenland genügend. „Heute wird ja jede Chance, jeder Fakt in einem Spiel schon per Video und Computer aufgezeichnet. Ich bin da aber noch ein wenig Old School und schreibe mit“, so der Siegendorfer Neo-Coach Kurt Jusits und ergänzte: „Was eine Großchance ist, das erkenne ich schon selber auch noch.“ Deren zehn standen letztlich auf dem Notizblock des 60-Jährigen, der am Ende klarerweise mit der Chancenverwertung haderte: „Wir hätten zur Pause schon 1:0 oder 2:0 führen müssen.“ Und nach 77 Minuten war der Siegendorfer Sieg praktisch zum Greifen nahe, als der Schiedsrichter den Rot-Weißen einen Elfmeter zusprach.

Alak donnert Elfer über die Latte

Zu dem Zeitpunkt war die Viktoria nur noch zu zehnt, sieben Minuten davor musste Abdullah Alhassan nach seinem zweiten harten Foul mit Gelb-Rot vom Feld. Alles sprach in diesem Moment für den burgenländischen Traditionsverein. Stürmer Can Alak legte sich, wie schon gegen Draßburg, den Ball auf den Punkt. Blieb er in der Vorwoche noch souverän, so donnerte er diesmal, in einem immens wichtigen Moment, den Ball über die Querlatte. Was danach folgte, machte Jusits „traurig. Weil die Mannschaft extrem viel investierte und sich, wie gesagt, zehn Top-Chancen erarbeitet.“

Selbst mit einem Punkt wäre ich nicht zufrieden gewesen, weil wir die bessere Mannschaft waren. Kurt Jusits, Trainer ASV Siegendorf

Jusits meinte auch: „Selbst mit einem Punkt wäre ich nicht zufrieden gewesen, weil wir die bessere Mannschaft waren.“ Aber auch den einen Zähler gab es am Ende nicht. In der Nachspielzeit nutzten die Heimischen eine Unachtsamkeit, ein Abstimmungsproblem in der Siegendorfer Hintermannschaft und profitierten nach einem abgefälschten Freistoß, der dem ASV die volle Grausamkeit des Fußballs präsentierte. „Komplett mit leeren Händen dastehen, hat sich keiner der Spieler verdient.“

Foto: BVZ

STATISTIK

WIENER VIKTORIA - ASV SIEGENDORF 1:0 (0:0).

Tor: 1:0 (90.) Milic. Gelbe Karten: Alhassan (15., Foul), Alak (67., Unsportlichkeit), Mwari (76., Foul), Yalovenko (78., Kritik), Tompte (82., Unsportlichkeit), Wydra (90., Foul).

Wiener Viktoria: Arnberger; Alhassan, Knasmüllner (60.Hausdorfer), Grodic, Vozenilek, Mwari; Yalovenko, Mwatero, Silva; Bangai, Mihailovic.

ASV Siegendorf: Gessl; Nesovic, Pester, Schmiedl, Zeco; Secco (63. Bacher), Wydra, Frithum (63. Castellano); Jani; Stursa (63. Tompte), Alak.