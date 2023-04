Derby: Neusiedl empfängt Siegendorf

Werbung

NEUSIEDL - SIEGENDORF; FREITAG, 19 UHR. Das Burgenland-Duell in der Ostliga wird unter zähen Bedingungen stattfinden. Der starke Regen war aber zu Mittag noch kein Absagegrund. Neusiedls Manager Lukas Stranz: „Nach eingehender Untersuchung des Platzes wurde entschieden, das Spiel findet statt.“ „Für uns ist es wieder so etwas wie ein weiteres Endspiel“, weiß Siegendorfs Trainer Kurt Jusits, der ergänzt: „Warum sollen wir aber nicht gegen Neusiedl gewinnen?“ Sein Team kommt zwar mit einem Erfolgserlebnis in die Seestadt, aber hatte in den letzten Tagen ordentliche Turbulenzen auf Vorstandsebende - Stichwort Rücktritt und Rückkehr der Vereinsverantworlichen.

Zurück zum Sportlichen: Das 1:0 im direkten Duell gegen Wiener Neustadt hielt die Niederösterreicher immerhin auf Distanz. Nach hinten schauen muss der ASV wohl nicht mehr, aber der Blick sollte sowieso nach oben gerichtet sein. Denn noch sitzt man auf dem Schleudersitz, sollte aus der 2. Liga ein Team in die Regionalliga Ost absteigen. Sechs Punkte fehlen auf den Tabellen-13. Scheiblingkirchen. Daher gilt: Punkte müssen her! „Wir haben gegen Wiener Neustadt toll gekämpft und das ist es, worauf es ankommt. Wenn wir den Kampf annehmen, dann können wir auch aus Neusiedl etwas mitnehmen. Aber klar ist uns, dass wir auf eine sehr starke Mannschaft treffen.“

Neusiedl geht als Favorit in das Burgenland-Duell

Das mussten die Siegendorfer auch in der Hinrunde zur Kenntnis nehmen, als der NSC im Sveta Group Sportpark 2:0 gewann. Nicht nur deshalb sind die Hausherren Favoriten. Neusiedl ist in der Rückrunde daheim noch ungeschlagen, hat die ersten Drei der Tabelle bezwungen. Jetzt will man im Derby den vierten Heimsieg in Folge einfahren, hätte dann drei der vier Liga-Derbies in dieser Saison für sich entschieden.

„Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, dann bin ich sehr zuversichtlich“, betont Neusiedls Trainer Stefan Rapp. Personell gibt es bei den Seestädtern mit Innenverteidiger Tomas Bockay ein Fragezeichen, der Slowake ist angeschlagen. Für Elias Tarzi kommt ein Einsatz nach seinem Leistenbruch wohl noch zur früh. „Er wäre mit seinem Tempo eine super Option“, so Rapp. Bei den Siegendorfern ist Mittelfeldspieler Lukas Secco nach seiner Sperre wieder retour, womit Trainer Kurt Jusits so gut wie aus dem Vollen schöpfen kann.