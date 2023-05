Sifkovits, der neue alte Präsident!

Vor seiner Wiederwahl berichtete der Verbands-Boss, der sich im Zuge seiner Wiederahl bei allen Beteiligten für ihr Engagement herzlich bedankte, über die vergangenen vier Jahre, die die trotz aller Schwierigkeiten vor allem aus sportlicher Sicht sehr gut verlaufen sind. Auch die Mitgliederzahlen blieben konstant, die Vereinszahl steigerte sich sogar auf 79 – auch wenn sich Sifkovits noch mehr Turniereranstalter im Burgenland wünschen würde. Neben zahlreichen Ehrungen wurde auch noch Heinz Rieger mit dem Verdienstabzeichen des Österreichischen Pferdesportverbands (OEPS) in Gold geehrt, nach 35 Jahren tritt er als Referent für Wander- und Orientierungsreiten ab. Auch Marion Thury, seit 2011 Schatzmeisterin, legte ihr Amt zurück und erhielt für ihren Einsatz das Verdienstabzeichen des OEPS in Gold. Sie steht dem BPS weiterhin als Kassaprüferin zur Verfügung. Diese Aufgabe gab Karl Panner, er war seit 1979 im Amt, ab. Ihm wurde ebenfalls das Verdienstabzeichen in Gold des OEPS überreicht.

Das Referat Dressur legten Doris Wenczel und Belinda Weinbauer zurück, das Referat Springen Andreas Wessely. Auch sie wurden geehrt.

Neu in den Vorstand gewählt wurden Walter Wenczel als Vizepräsident, und Friederike Antoni als Schatzmeisterin/Kassierin vor.

Der neu gewählte Vorstand:

Präsident: Dietrich Sifkovits; Vizepräsident: Martin Dal-Bianco; Vizepräsident und Sportausschuss: Walter Wenczel; Schatzmeisterin: Friederike Antoni; Schriftführerin: Carina Antoni; Kassaprüferin: Marion Thury; Kassaprüferin: Franziska Fassl; Ländliche Burgenland: Heinz Winter. Der Obmann der Ländlichen Burgenland hat übrigens laut Statut automatisch Sitz und Stimme im Vorstand und muss nicht gewählt werden.