ASKÖ-Bundesmeisterschaften: Premiere im VIVA Steinbrunn

Am Samstag (15. April) geht es im Landessportzentrum VIVA Steinbrunn um die ASKÖ-Bundesmeistertitel im Ringen und zwar im griechisch-römischen Stil – zum ersten Mal überhaupt im Burgenland. Die rot-goldene Premiere ist gleichzeitig eine Rekordveranstaltung, wie ASKÖ Ringsport VIVA Neufeld-Obmann und Landesreferent Mario Schindler erklärt: „Es wird das größte Teilnehmerfeld an den Start gehen, das es jemals bei einer ASKÖ-Bundesmeisterschaft gab.“ Angemeldet sind bei den Titelentscheidungen 34 Teilnehmer in der Schüler-Klasse und 70 Teilnehmer aus der Allgemeinen Klasse.

„Die Vorbereitungen sind voll auf Schiene, wir freuen uns auf spannende Kämpfe und sind sehr zuversichtlich, dass auch der eine oder andere Titel ins Burgenland geht“, so Schindler, der betont: „Die Talente und die erfahrenen Kämpfer können sich auf einer guten Bühne präsentieren.“ Los geht es am kommenden Samstag im Landessportzentrum VIVA Steinbrunn ab 11 Uhr.