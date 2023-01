Fußballakademie Burgenland: Sichtung ist abgeschlossen

Werbung

50 Kandidaten – rund die Hälfte davon Nicht-Burgenländer (oder Spieler, die kein LAZ besuchten; die weiteste Anreise hatte übrigens ein Kandidat aus Kitzbühel) – standen diesen Mittwoch sowie in der Woche davor in Ritzing im Zuge des finalen Aufnahmeverfahrens am Prüfstand. Bei den fußballspezifischen sowie sportmotorischen Leistungstests blickten die AKA-Coaches den potenziellen Kandidaten, die ab Sommer die neue U15-Mannschaft bilden sollen, exakt auf die Beine. 22 Feldspieler sowie drei Torhüter sollen aus diesem Feld „übrig bleiben“. Nach dem Abschluss der Fußball-Tests in der Vorwoche war man sich bei einigen Kandidaten schon sicher, ob sie die Aufnahme schaffen werden oder nicht. „Wir haben aber aus Gründen der sportlichen Fairness alle Kandidaten – selbst diejenigen, die zur Selektion standen – auch für diesen Mittwoch eingeladen“, erläutert Akademie-Sportchef Patrick Glavanics.

Zufrieden zeigte er sich mit den Präsentationen der Youngsters. „Es kristallisiert sich langsam ein guter Kader heraus. Wir konnten bereits einige Potenzialspieler herausfiltern. Fleiß und Zielstrebigkeit gehören auch dazu, wenn man es in die Fußballakademie schaffen will.“

Nukic retour, Lückl ab zum Wolfsberger AC

Was die aktuellen Teams der Fußballakademie Burgenland betrifft, gibt es in der U15-Mannschaft zwei neue Gesichter: Der Draßburger Alessandro Nukic kehrt von der Admira ins Burgenland zurück, der ukrainische Kriegsflüchtling Artemenko Dmytro (er trainierte bereits im Herbst mit) ist endlich spielberechtigt. Abgeschlossen werden soll in den kommenden Tagen auch der Transfer von Stefan Gold, der in Salzburg im Sichtungsprozess der Jungbullen war. Er ist quasi ein Halb-Burgenländer, Vater Ludwig Gold stürmte vor drei Jahrzehnten für den SC Eisenstadt.

Fabian Lückl verlässt die AKA Burgenland in Richtung WAC. Foto: Martin Ivansich

Die U16 verzeichnet indessen einen Abgang – Torwart Fabian Lückl versucht sein Glück ab sofort in der Nachwuchsschmiede beim Wolfsburger AC. „Deswegen sind wir auf der Suche nach einem Ersatzmann“, so Glavanics. „In der nächsten Woche wollen wir diesbezüglich eine Vollzugsmeldung haben.“