Rocks mit Kampfgeist, Dragonz mit Derbysieg

Die Mattersburger kämpften sich Punkt um Punkt heran. Am Ende verließen Claudio Vancura und Co. die Heimhalle als Verlierer, nach dem 76:80 aber auch erhobenen Hauptes. Vor allem Ivan Begic war in Durchgang drei und vier nicht mehr zu halten, scorte 32 Punkte. Schwer wogen aufseiten der Mattersburger trotzdem die Ausfälle von Ante Begic und Corey Hallett.