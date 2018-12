BVZ: Bei AKA Burgenland-Partien sehen die Fans fast sechs Tore (28:36 in elf Runden) pro Spiel. Ist Ihr Team so offensiv ausgerichtet?

| BVZ

Christoph Morgenbesser: So gut wie alle Mannschaften in der Liga versuchen offensiv zu verteidigen, was bei gutem Angriffspressing sicherlich Vorteile bringt. Gelingt es dem Gegner, sich aus dem Pressing zu lösen, ist die Gefahr natürlich groß, selbst Chancen zuzulassen. Mit 28 erzielten Toren stehen wir in dieser Statistik auf Platz vier in der Liga, was mich natürlich zufriedenstellt. Die 36 Gegentore sind eindeutig zu viel, hier müssen wir gut analysieren und unbedingt den Hebel ansetzen.

Sieg in Salzburg, Remis in Hütteldorf, Pleiten in Graz oder Vorarlberg. Wie kommt es zu dieser Berg- und Talfahrt?

Wir waren auch gegen Graz und Vorarlberg eine Stunde lang sehr gut im Spiel und kippten dann mental ein wenig weg. Sturm war für mich die mit Abstand beste Mannschaft der Hinrunde. Der Sieg in Salzburg war natürlich das positive Highlight. Das Unentschieden bei Rapid tut noch immer weh, weil wir das Spiel klar dominiert haben. Die kleinen Fehler, welche oft über Sieg oder Niederlage entscheiden, müssen wir noch minimieren.

Was ist Ihr Lieblingssystem mit der U16-Mannschaft?

Lieblingssystem hab ich persönlich keines. Zu Beginn der Saison haben wir im 4-2-3-1 gespielt, damit konnten wir im defensiven Spiel aber zu wenig Druck nach vorne ausüben. Ab der vierten Runde agierten wir dann im 4-4-2 mit einer Raute. Der Mannschaft liegt dieses System meiner Meinung nach am besten. Wir haben viele gute Zentrumspieler und können auch mit zwei Spitzen sehr gut im Spiel gegen den Ball agieren.

Woran liegt es, dass sich einige Schlüsselspieler schwer verletzt haben?

Spieler wie Sandro Kraus, Marc Kögl oder Tin Zeco haben uns in vielen Duellen natürlich schon entscheidend gefehlt. Die Verletzungen kamen alle unglücklich zustande. Wären es muskuläre Verletzungen, müssten wir unsere Trainingssteuerung natürlich überarbeiten. In diesen drei Fällen sind die Verletzungen allerdings aus normal geführten Zweikämpfen heraus entstanden. Wir arbeiten hart daran, im körperlichen Bereich robuster zu werden. Da haben wir schon Nachholbedarf.

Wo setzen Sie die Schwerpunkte im Frühjahr? Was soll unbedingt besser werden?

Das muss ganz klar das Spiel in der Defensive sein. Wir müssen in jeder Situation, in jeder Phase des Spiels – und ganz egal, in welcher Zone sich der Ball befindet – kompakter gegen den Ball agieren. Gelingt es, uns in diesem Bereich zu verbessern, werden wir sicherlich eine gute Rückrunde spielen.

Wie verbringt Coach Christoph Morgenbesser die anstehenden Feiertage?

Wie jedes Jahr, zuhause mit der Familie.

Interview: Martin Plattensteiner