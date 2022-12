Regionalliga Ost: Bruck geht die Luft aus

Werbung

Supergau beim ASK/BSC Bruck: Der Traditionsverein zog vergangene Woche seine Ostliga-Mannschaft zurück. Aus wirtschaftlichen Gründen, wie Obmann Johann Rödler berichtete. „Mehrere wichtige Sponsoren haben ihre Zahlungen eingeschränkt oder eingestellt, sodass uns eine sechsstellige Summe im Budget fehlt.“

Der Druck auf den Verein war in den letzten Wochen massiv gestiegen. Schon während der Meisterschaft rumorte es im Parkstadion, in dem es seit dem Aufstieg 2017 wieder Regionalliga-Fußball zu sehen gab. Der Grund: Auszahlungsschwierigkeiten bei den Spielergagen.

Brucker Spiele werden alle mit Null gewertet

„Wir haben seit Juli kein Geld bekommen“, packte ein Kicker des Ostligisten bei der NÖN aus. Es war kein Einzelschicksal. Die Spieler gingen geschlossen zur Vereinigung der Fußballer, um ihre Kräfte zu bündeln. Das Ergebnis schaut bisher mau aus. „Wir sollen auf 50 Prozent unserer Ansprüche verzichten, damit wir im Winter kostenlos gehen dürfen. Und auf die Dezember-Gage müssen wir auch verzichten“, so der Spieler.

Was sind die Folgen für den Brucker Rückzug? Der Verein werde in jedem Fall bestehen bleiben, signalisierte Rödler mit Verweisen auf die zweite Mannschaft in der 1. Klasse Ost und auf den Nachwuchs. Von den Spielern in der Brucker 1B hört man auch nichts Gegenteiliges. „Wir machen sicher weiter“, sagte etwa Führungsspieler Manuel Brunnthaler.

Aufgrund des Rückziehers in der Ostliga erwartet die Brucker in jedem Fall eine Strafe vom NÖFV. Wie hoch die sein werde, konnte Geschäftsführer Heimo Zechmeister noch nicht beziffern. „Das müssen noch die Gremien entscheiden“, lautete seine knappe Antwort.

Leo Tompte (r.) und der ASV Siegendorf gewannen zwar am 12. Dezember mit 1:0 gegen Bruck, die drei Punkte werden aber aus der Wertung gestrichen. Foto: Frank

Nach aktuellem Stand der Dinge werde es in der Ostliga wie folgt ausschauen: Die Spiele mit Brucker Beteiligung werden mit Null gewertet. Mannschaften wie etwa der SC Wiener Neustadt, die gegen Bruck gewonnen haben, werden also drei Punkte abgezogen. Dafür gilt Bruck als Fixabsteiger und der Kampf um den Klassenerhalt wird für betroffene Klubs etwas leichter sein. Auch aus dem benachbarten Burgenland trifft der Punkteabzug alle drei Vertreter. Draßburg (2:0) und Siegendorf (1:0) haben gewonnen und verlieren drei Zähler, bei Neusiedl schmerzt nun das späte 2:2 in der 98. Minute doch nicht mehr ganz so.

Neusiedls Klubmanager Lukas Stranz meinte dazu: „Unanbhängig vom Namen Bruck ist das eine Tragödie für die Regionalliga. Jeder Verein sollte aber dennoch so wirtschaften können, dass er zumindest bis zum Saisonende normal planen kann.“

Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr: „Es ist schade um jeden Verein. Wir verlieren zwar drei Punkte vom Sieg am letzten Spieltag, haben dafür aber ein Heimspiel mehr als die anderen Klubs. Ich möchte mich zudem sowieso nicht auf die Rechenspiele verlassen, wenn wir unsere Partien gewinnen, dann brauchen wir das nicht.“

Obmann des ASV Draßburg, Ernst Wild: „Ich kann halt als Verein nicht mehr versprechen, als ich dann letztlich halten kann. Jeder kennt sein Budget und muss sich danach richten. Klar schmerzen uns die drei Punkte, die wir jetzt verlieren werden.“

