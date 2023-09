Rugby: Nationalteam spielt im Pappelstadion gegen Ungarn

Am kommenden Samstag wird das Mattersburger Pappelstadion zum Nationalstadion, steigt im Burgenland ein Nationalteam-Spiel im Rugby. Die rot-weiß-rote Auswahl trifft dabei auf den Nachbarn aus Ungarn – im ersten Pflichtspiel seit mehr als vier Jahren. 2019 wurden die „Steinböcke“, wie Österreichs Rugby-Nationalteam genannt wird, aus finanziellen Gründen aus der europäischen Liga genommen. Michael Klaffenböck, Teamspieler, klärt auf: „Wir waren damals in der Conference Nord, die Gegner waren Finnland, Norwegen oder beispielsweise Dänemark. Mit einem Kader von 26 oder 27 Mann inklusive Betreuer ist das ein enormer finanzieller Aufwand.“

Der war dann letztendlich nicht mehr zu stemmen. Seit wenigen Monaten ist auf europäischer Ebene einiges neu. So auch die geographische Einteilung, die es den Österreichern wieder möglich macht im europäischen Konzert dabei zu sein. Die Gruppen-Gegner: Bosnien, Slowenien, Ungarn und Luxemburg. „Zumindest Ungarn, Slowenien und Bosnien sind für uns als Busreisen zu stemmen, das ist deutlich weniger finanzieller Aufwand.“ Und deshalb sind die Steinböcke zurück und spielen am Samstag (15 Uhr, Eintritt: Fünf Euro) im Pappelstadion das erste Pflichtspiel seit vier Jahren. Der Gegner und Favorit ist Ungarn. „Sie waren meistens eine Liga über uns, daher wird das ein sehr schwieriges Spiel. Wir freuen uns aber mit unserer jungen Mannschaft extrem auf dieses Duell“, so Klaffenböck.