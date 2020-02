SVM-Fanaktion im Spiel gegen Altach

Am Samstag um 17 Uhr trifft Mattersburg im Pappelstadion auf Altach. Der Verein bietet hier einige Schmankerl vorab. In der Zone A etwa (auf der Wiese hinter dem Tor) haben alle Kinder, Schüler, Studenten, Pensionisten und Präsenzdiener auf die Tageskarte freien Eintritt, Erwachsene zahlen die Hälfte. Außerdem sind alle alkoholfreien Getränke im gesamten Stadion ab dem Einlass bis eine Stunde nach Matchende gratis. Für Abonnenten der Zonen A und B gibt es zudem je eine Freikarte. Aus organisatorischen Gründen sind die Fanaktion-Tickets an den Kassen 1 und 2 abzuholen.

Halper und seine reife Entscheidung

Lob erhielt Christoph Halper von Trainer Franz Ponweiser in Bezug auf die Partie gegen Sturm Graz, obwohl der Oberdorfer gar nicht dabei war. Er hatte zuletzt Probleme im Fersenbereich, am Freitag teilte er dann mit, dass es noch nicht reiche. „Das war eine reife Entscheidung von ihm“, gab es einen Daumen nach oben von Ponweiser für Halpers selbstreflektierten Zugang. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Kicker in dieser Hinsicht nicht die ganze Wahrheit von sich gibt, nur um zu spielen.

„Wir werden alle noch brauchen“

Apropos spielen und nicht spielen. Patrick Bürger, Viktor Olatunji, Nico und Luca Pichler, Michi Steinwender sowie Lukas Rath fehlten im Kader gegen Sturm Graz. Chefcoach Franz Ponweiser hatte die Qual der Wahl und konnte das besagte Sextett diesmal nicht berücksichtigen. „Sehr schwierig den Akteuren zu sagen, dass es sich diesmal nicht ausgeht. Bis auf Halper waren 22 Feldspieler fit, der Kader war groß“, so Ponweiser, der aber klarstellt: „Wir werden alle noch brauchen. Wichtig ist, dass alle die persönlichen Interessen hintanstellen.“ Das scheint der Fall zu sein, auch was die Kaderspieler betraf, die nicht eingetauscht wurden. „Mir hat es einfach getaugt, wie die gesamte Mannschaft auch von der Bank Energie geliefert hat.“

Vaterfreuden, Tore und dann Ausfall

Die vergangene Woche hatte für Andreas Gruber zahlreiche emotionale Highlights zu bieten. Erst durfte sich der Steirer mit seiner Freundin Corinna über die Geburt ihres Sohnes Nico freuen. Damit machte er das jüngste SVM-Nachwuchstrio nach Florian Hart (Geburt seiner Tochter Luisa im September) und Fabian Miesenböck (Sohn Lian kam Ende November auf die Welt) komplett. Danach folgte am Sonntag beim 2:1-Sieg der Doppelpack in Graz gegen Sturm (beide Bundesliga-Doppelpacks in dieser Saison gelangen ihm ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub), ehe die bis dahin perfekte Woche durch den verletzungsbedingten Ausfall des 24-Jährigen schon in Hälfte eins getrübt wurde.

Michi Lercher ab ins Dunkel

In schmerzhafter Erinnerung wird das Gastspiel bei Sturm Graz für Michi Lercher bleiben. Der Mittelfeldspieler war gegen Ende der ersten Halbzeit bei einem Kopfballduell mit Jakob Jantscher zusammengekracht und zog sich dabei eine gepflegte Gehirnerschütterung zu. „Er hat dabei meinen Hinterkopf getroffen, mir ist erst schwarz vor Augen, dann ziemlich schwindelig und in der Kabine auch noch richtig schlecht geworden.“ Die Folge: Austausch und ab ins Spital, wo die Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde. Montag und Dienstag waren Ruhe und verordnete Dunkelheit daheim angesagt, um so rasch wie möglich wieder fit zu werden. „Ich würde schon gerne am Mittwoch einsteigen“, ließ der Tiroler im Trikot des SVM wissen.

David Nemeth mit U19-Kurzausflug

Nach dem 2:1 bei Sturm blieb Verteidiger David Nemeth südlich des Burgenlands. Der 18-jährige St. Georgener reiste von Graz direkt ins kroatische Medulin weiter, um zum U19-Nationalteam von Rupert Marko zu stoßen. Dieses bestreitet als Vorbereitung auf die U19-Elite-Runde (21. März bis 1. April) zwei Testspiele gegen Kroatien – eines gestern, Dienstag, und eines am morgigen Donnerstag. Diese Partie wird Nemeth aber nicht mehr aktiv begleiten, er reist am heutigen Mittwoch wieder retour, um dem Bundesligisten in der Vorbereitung auf das nächste Spiel gegen Altach wieder komplett zur Verfügung zu stehen. Trainer Franz Ponweiser freut es: „Teamchef Marko ist uns hier voll entgegengekommen.“