Burgenland Rundfahrt: Tradition wird 60

Am 7. August feiert die Burgenland Rundfahrt Jubiläum, wird zum 60. Mal ausgetragen. „Für mich seit 25 Jahren eine unglaublich emotionale Angelegenheit“, sagt Burgenlands Radsportpräsident Michael Knopf: „Mittlerweile habe ich „die Scheuklappen des Profis abgelegt und sehe, was in der Organisation einer solchen Veranstaltung steckt, auch wenn die Hauptarbeit Edi Berlakovich und Josef Trenker machen.“

Josef Trenker kennt die Strecke wie seine Westentasche. Foto: Zottl

Der Kurs rund um Mattersburg hat sich etabliert, wird wie im Vorjahr gegen den Uhrzeigersinn gefahren – sechsmal knapp 30 Kilometer, 179 Kilometer gesamt. Start und Ziel befinden sich wieder beim Pappelstadion. „Die Strecken im Burgenland werden oftmals unterschätzt“, weiß Trenker, Vorstandsmitglied im Landesradsportverband, dass das Burgenland nicht so flach ist wie sein Ruf. Der „Pöttschinger Berg“ ist 1,5 Kilometer lang und weist eine Steigung von sieben Prozent auf. Nicht Alpe d‘Huez, aber knackig, vor allem wenn es im Rennverlauf sechsmal bergauf geht.

Die Zielpassage wird technisch anspruchsvoll

Die Schlüsselstelle könnte, vor allem wenn es zu einem Massensprint kommt, kurz vor dem Ziel warten. Die Überfahrt von der Hirtengasse in die Feldgasse ist technisch anspruchsvoll, vor allem weil es danach zum Kreisverkehr in der Michael-Koch-Straße geht. „Wir werden die Feldgasse mit Gittern absperren, damit die Fahrer nur auf der rechten Fahrbahnseite durchfahren können“, wollen Trenker und Co. so eine mögliche Gefahrenstelle für Stürze entschärfen. Bleibt die Frage, wer sind die Favoriten für das Rennen? „Das kommt darauf an, ob wieder internationale Teams teilnehmen.

Für Edi Berlakovich ist die Burgenland Rundfahrt eine Herzenssache. Foto: Zottl

Die Nennfrist läuft noch“, analysiert LRV-Altpräsident Edmund Berlakovich: „Die, die in der Radliga vorne dabei sind, muss man jedenfalls auf der Rechnung haben.“ Daniel Turek (Felbermayr Simplon Wels) führt nach den ersten vier Stationen mit 554 Punkten überlegen. Seine schärfsten Verfolger sind Rainer Kepplinger (370) und Matthias Reutimann (362). Die burgenländischen Fahnen wird der Pinkafelder Stefan Pöll hochhalten. Aktuell rangiert er in der Radliga-Rangliste an 20. Stelle. „Ich traue ihm zu, dass er die Radliga nach den acht Rennen unter den Top Ten abschließt“, meint Berlakovich. Punkte für die Radliga-Gesamtwertung gibt es nicht nur bei der Zieleinfahrt, sondern auch bei den Bergwertungen in Pöttsching, so wie den Sprintwertungen in Neudörfl und Bad Sauerbrunn.