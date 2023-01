24 Stunden Burgenland Extrem: „Die Tour ist eine Wintergeschichte“

Werbung

Not macht erfinderisch. Darum war die doppelte Sommer-Version der 24 Stunden Burgenland Extrem Tour rund um den Neusiedler See auch eine höchst gelungene Alternative. Zweimal wurde die über unterschiedliche Distanzen (von 120 bis zu 30 Kilometer, siehe ganz unten) angebotene Wanderung in jener Jahreszeit ausgetragen, in der Covid viel weniger Thema war als eben im Winter.

Vor allem veranstaltungstechnisch wäre ein Mega-Event im Winter nicht risikolos über die Bühne gegangen. Jetzt aber, da sich das Leben und die Auflagen wieder großteils normalisiert haben, steht der Rückkehr in den Winter nichts mehr im Weg.

„Unser Wesen war schon immer der persönliche Touch. Darum ist eine Tour mit insgesamt zwischen 2.500 und 3.000 Menschen eine tolle Sache.“

Die 12. Auflage der 24 Stunden Burgenland Extrem Tour wird am 27. Jänner gestartet – sehr zur Freude von Michael Oberhauser, er bildet seit Beginn gemeinsam mit Tobias Monte und Josef Burkhardt das Veranstaltungs-Trio: „Auch wenn die Tour im Sommer eine sehr gute Sache war. Wir freuen uns einfach wieder total auf die nächste Winter-Veranstaltung. Die Tour ist eine Wintergeschichte, das soll sie auch bleiben.“

Bei kalten äußeren Bedingungen die eigenen Grenzen ausloten und sich mit Gleichgesinnten auf die Strecke wagen, das übt nach wie vor einen großen Reiz dieser Extremwanderung aus. Rund 3.000 Teilnehmer werden sich diesen Kick wieder geben. Das ist nach der Pandemie längst nicht mehr so viel wie etwa noch im Jänner 2020, als rund 7.000 Menschen die Tour über die verschiedensten Distanzen in Angriff nahmen.

Oberhauser selbst findet diesen Umstand aber nicht schlimm, im Gegenteil, denn: „Das war eine beeindruckende Größe, aber unser Wesen war schon immer der persönliche Touch. Darum ist eine Tour mit insgesamt zwischen 2.500 und 3.000 Menschen eine tolle Sache. Das freut uns einfach sehr.“ Aber auch die Bandbreite des Starterfelds ist einmal mehr erfreulich.

„School of Walk“ mit 1.700 Teilnehmern

So ist „School of Walk“, jenes Kinder- und Jugendprojekt, das sich an Schulklassen richtet, bereits ausgebucht. Rund 1.700 Schülerinnen und Schüler aus dem Burgenland, Wien, Niederösterreich und erstmals auch aus der Steiermark, werden die 30 Kilometer-Strecke von Neusiedl am See nach Oggau ab 8 Uhr in Angriff nehmen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Teilnehmer, die in Oggau die 120 Kilometer in Angriff genommen, bereits seit dreieinhalb Stunden auf der Strecke.

Ab 4.30 Uhr geht es vom Ursprungs-Start in Oggau auf den sogenannten „Original-Trail“ mit 120 Kilometern. Längst sind auch alternative Strecken und Starts in Hegykö (80 Kilometer) oder Illmitz (60 Kilometer) möglich. Zu „School of Walk“ gesellen sich über 30 Kilometer auch die Golden Walker, hier darf sich die 60 plus-Generation angesprochen fühlen. Sie alle werden sich jedenfalls eisigem Wind entgegenstemmen.

Dass es auch tatsächlich eine „weiße Tour“ mit Schnee geben wird, darf bezweifelt werden. „Wir erleben den Klimawandel hier vor Ort auch schon mit. 2017 hatten wir das letzte Mal Schnee bei der Tour. Das ist natürlich sehr schade.“ Um den Klima-Auftrag der heutigen Zeit anzunehmen, haben die Organisatoren bei sämtlichen Punkten der Tour längst auf Nachhaltigkeit gesetzt, um das Event so „green“ wie möglich zu gestalten. Das fängt beim Anreise-Angebot mit öffentlichen Verkehrsmitteln an und endet bei Mehrwegbechern, die auch weiterhin Verwendung finden sollen. „Denn es ist uns schon auch sehr wichtig, mit unserer Tour die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.“