Mittwoch der Vorwoche setzte das ÖFB-Präsidium einen Schlussstrich unter die laufende Meisterschaft – diese wurde bekanntlich annulliert – ohne Auf- und ohne Absteiger. Die Entscheidung stieß einigen Vereinsvertretern – vor allem den Spitzenteams – sauer auf.

Bislang kein Blatt vor den Mund nahm sich Peter Krenmayr, Präsident des ASV Siegendorf. Er lässt noch alle Optionen offen, wie er gegen den Beschluss vorgehen möchte. „Wir klären diese Woche mit einem Sportjuristen, wie wir unsere Klage gegen den Bescheid aufbauen können und was wir noch erledigen müssen. Er gibt uns über Fristen Bescheid, die eingehalten werden müssen beziehungsweise ob und welches Gutachten wir noch in Auftrag geben sollen.“

Angekündigter Sturm statt einem Lüfterl

Und der Vereins-Präsident legt nach: „Das ist jetzt ein Spielplatz für Anwälte. 40 bis 50 Vereine aus Wien, Niederösterreich, der Steiermark, Kärnten und auch einige Klubs aus dem Burgenland wollen sich unserer Sammelklage anschließen. Das wird ein Sturm und kein Lüfterl werden. Wir wollen mit einer einstweiligen Verfügung den Spielbetrieb auch in den obersten Ligen aussetzen. Gleiches Recht für alle, aber scheinbar hat man beim ÖFB nichts für den Amateurfußball übrig.“

Für das Kluboberhaupt war vor allem die Annullierung ein Schnellschuss. „Warum hat sich der ÖFB oder der BFV nicht nach dem bayrischen Fußballverband orientiert?“ Dort wird nach einem Mehrheitsbeschluss der Vereine angedacht, die Saison bis 31. August auszusetzen und, wenn alles klappt, ab 1. September fortzuführen. Wie die weiteren zeitlichen Maßnahmen danach gesetzt werden, war noch nicht eruierbar.

Auf Zeit spielen wäre definitiv nach Krenmayrs Geschmack gewesen, der eine Verschiebung bis zum Frühjahr 2021 forderte: „Man hätte ruhig länger abwarten können, beziehungsweise später dann annullieren können.“ Nun wolle man sich mit den anderen Vereinen zusammentun und den ÖFB-Beschluss mit einer Sammelklage außer Kraft setzen. Neben Burgenlandligist Siegendorf überlegen auch weitere Aufstiegskandidaten wie Steinbrunn (1. Klasse Nord), Unterpullendorf (2. Klasse Mitte) und Großpetersdorf (1. Klasse Süd), sich der Sammelklage anzuschließen.

In der 1. Klasse Nord hatte Leader Steinbrunn schon acht Punkte Vorsprung auf einen Nichtaufstiegs-Platz. Trainer Robert Rainalter: „Man muss sich wirklich fragen, ob die Entscheider jemals Fußball gespielt haben bei einer so unsportlichen Lösung. Der Verband muss sich selbst hinterfragen. Seit Jahren wird in vielen Bereichen nur geschlafen, wie etwa bei der Lösung zum Reservebewerb.“

Auch aus dem Mittelburgenland könnte es eine Klage geben. „Wir sind schon relativ angefressen, weil wir viel an Zeit und auch Geld investiert haben, um unser großes Ziel zu erreichen. Ob wir uns an der Klage beteiligen ist noch offen und gehört gründlich überlegt“, ist SC Unterpullendorf-Präsident Wolfgang Steirer noch unentschlossen, ob der Dritte der 2. Klasse Mitte (mit zwei Punkten Rückstand auf den zweiten Aufstiegsplatz) klagen soll.

„Verständlich, dass es Härtefälle gibt“

Aus dem Landessüden droht der SV Großpetersdorf, mit neun Punkten Vorsprung Leader der 1. Klasse Süd, mit rechtlichen Schritten: „Klar ist, dass wir es überlegen und durchbesprechen. Dabei geht es nicht nur um Auf- und Abstieg, sondern auch um den Fünften, Sechsten oder Siebten, der im Herbst eine Leistung erbrachte, die es zu honorieren gilt“, so Obmann Harald Schneller.

Seitens des ÖFB stellte Generalsekretär Thomas Hollerer auf BVZ-Anfrage zu einer möglichen Sammelklage fest: „Wir haben die derzeitige Lage nicht verschuldet, sondern versuchen alles, um diese gemäß den Bestimmungen bestmöglich zu lösen. Wir sind der Meinung, dass die getroffenen Entscheidungen rechtlich geboten waren. Weil wir objektiv und transparent vorgehen möchten, haben wir das entsprechende Rechtsgutachten veröffentlicht. Wenn jemand der Ansicht ist, dass wir rechtswidrig gehandelt haben, steht es ihm frei, entsprechende Schritte zu unternehmen. Als ÖFB ist es unsere Aufgabe – unter Beachtung der behördlichen Vorgaben - die Gesamtheit aller 2150 Vereine in Österreich zu berücksichtigen und zu vertreten. Es ist verständlich, dass es hier Härtefälle gibt und nicht alle Interessen auf einen Nenner gebracht werden können.“

Und BFV-Präsident Gerhard Milletich, der noch einmal klarstellte, dass die Entscheidung des ÖFB-Präsidiums einstimmig erfolgte, wandte sich mit einem Schreiben, in dem er zum ÖFB-Beschluss Stellung bezieht, an alle Vereine. So habe das ÖFB-Präsidium „angesichts der Brisanz und der Dringlichkeit dieser Angelegenheit“ keine Möglichkeit gehabt, die Vereine durch Umfrage in den Entscheidungsprozess einzubinden. „Da geht es um Planungssicherheit im Amateurbereich“, stellte er gegenüber der BVZ noch einmal klar, dass zuwarten keine Option war.

Zudem sei der 30. Juni 2020 ein zwingender Endtermin für die Durchführung gewesen. Und: „Schlussendlich gab es keine andere Auslegungsmöglichkeit unserer Bestimmungen, vor allem nicht in Richtung einer Beendigung unter Beibehaltung der Wertung“, stellt er dabei noch einmal fest. Der BFV-Vorstand werde demnächst über die weitere Vorgehensweise – etwa die neue Meisterschaft 2020/2021 oder Nachwuchsmeldungen – beraten und entscheiden. Auch die Teilnehmer für den neuen ÖFB-Cup sollen „nach sportlichen und objektiven“ Kriterien festgelegt werden.