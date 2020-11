Bundesligist Sturm Graz fiel aus und der SC/ESV Parndorf sprang ein. Am Sonntag durfte die Elf von Paul Hafner unter strengsten Auflagen Fußball spielen.

So geschehen am Kunstrasenplatz im VIVA-Landessportzentrum Steinbrunn, wo die ÖFB-Schiedsrichter einen Lehrgang für den Video-Assistant-Referee (VAR) abhielten. „Wir kamen mit 30 Mann ins VIVA und wurden alle getestet“, so Hafner. Bis auf eine Person des Betreuerstabs waren alle negativ. „Diese reiste alleine an und musste gleich wieder heim.“ Unter Ausschluss der Öffentlichkeit waren die Parndorfer dann von 13 bis 17 Uhr im Einsatz.

„Mit Pausen, aber insgesamt haben wir 125 Minuten gekickt“, sprach der Coach von einem anstrengenden Sonntagsprogramm. Die Schiedsrichter testeten dabei den Ernstfall und das Hilfsmittel des Videobeweises. „Wir mussten dabei entsprechend mitspielen – Elfmetersituationen herbeiführen, knappe Abseitsstellungen und so weiter.“ So oder so war es für den SC/ESV auch eine willkommene Abwechslung in Zeiten von Corona.