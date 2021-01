Seit 2013 kickt Lukas Umprecht in Parndorf. Als 18-Jähriger kam er von Neusiedl ins Heidebodenstadion. Paul Hafner war damals schon als Coach im Einsatz: „Ich habe ihn gleich im ersten Match gegen Austria Lustenau eingesetzt“, erinnert er sich noch sehr gut an Umprechts Sternstunde in der Ersten Liga zurück. „Es war damals für den Gegner überraschend. Umprecht ist ins eiskalte Wasser gesprungen.“

Vor 1100 Zuschauer erreichte Parndorf mit dem neuen Youngster ein 0:0. Seither hat sich Umprecht zum Fixpunkt entwickelt. „Er ist nicht mehr wegzudenken“, sieht Hafner in ihm einen seiner wichtigsten Routiniers. Sensationelle 165 Meisterschaftspartien hat „Umpi“ für Parndorf schon bestritten. Seine Stärken liegen eindeutig in der Ballverteilung und im Zweikampf. „Er hat unglaubliche Stabilität. Bei ihm laufen die Gegner einfach nur an“, lacht Hafner. Beachtlich ist auch seine Fairness: Nur ganze zweimal sah Umprecht in den acht Jahren bei Parndorf Gelb-Rot, niemals Rot. Warum? „Ich habe mit den Jahren gelernt, wie man richtig in die Zweikämpfe geht“, so die schmunzelnde Antwort des 26-Jährigen.

165 Spiele und nur zwei Ampelkarten

Eine der beiden Ampelkarten hat sich in Umprechts Erinnerung eingebrannt. Gleich im zweiten Erste Liga-Match in Kapfenberg passierte es. „Wie kann ich das vergessen. Nach der Partie war ich quasi nicht mehr erste Wahl“, kann der Stixneusiedler heute schon drüber lachen. Die zweite Gelb-Rote kassierte er übrigens im Derby gegen Neusiedl, so geschehen in der Ostliga 2014! „Stimmt! Da war was“, musste ihm die BVZ auf die Sprünge helfen. Seither hat der Mittelfeldmann keinen Ausschluss mehr erlebt.

Was mittlerweile auch auffällt: Seit er offensiver spielen darf, geht die Trefferquote nach oben. „Das liegt aber vor allem an Co-Trainer Norbert Pammer. Der hat mir gezeigt, wie er damals die Tore gemacht hat“, erläutert der Mittelfeldstratege mit einem Augenzwinkern. In der aktuellen Saison steht „Umpi“ bei zwei Toren. In der Abbruch-Saison des Vorjahres netzte er dreimal ein, im letzten Ostliga-Vergnügen 2018/19 waren es immerhin vier Volltreffer. Umprecht: „Da ist noch Luft nach oben. Mal schauen, was mir Pammer noch so beibringen kann.“