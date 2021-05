Anfang der Woche ließ der SC/ESV Parndorf mit einer doch sehr überraschenden Meldung aufhorchen: Norbert Pammer ist nicht mehr Co-Trainer der Einsermannschaft. Der 41-jährige Ex-Stürmer galt als äußerst beliebt und in der Mannschaft angesehen. Zudem funktionierte das Zweigespann mit Cheftrainer Paul Hafner sehr gut. Dieser bestätigte: „Wir haben super harmoniert und waren erfolgreich. Ihn zu verlieren, ist nicht leicht für mich.“

Auf der Homepage verkündete der SC/ESV, dass eine „Neuorganisation beziehungsweise Neuaufstellung im sportlichen Erwachsenenbereich“ durchgeführt wurde. Sportkoordinator Simon Knöbl ging ins Detail: „Wir brauchen dringend jemanden, der uns beim Übergang von der U16 zur Reservemannschaft hilft.“ Diese Stelle sei Pammer auch angeboten worden, „ich kann aber verstehen, dass er im Erwachsenenbereich bleiben möchte und daher abgelehnt hat.“ Man habe sich „im Guten“ mit Pammer auf eine Trennung geeinigt. Budgetär dürften sich beide Positionen – also Co-Trainer und die besagte Schnittstelle vom Nachwuchs zur Reserve – nicht ausgegangen sein.

Wie die Lösung konkret aussehen werde, würde Parndorf in etwa zwei Wochen bekannt geben. „Wir haben einen Plan, sonst wären wir unprofessionell. Aber wir schauen uns das jetzt an und zum Trainingsauftakt wird es Klarheit geben.“ Dass das Trainerteam der Ersten geschwächt werde, das denkt Knöbl nicht. „Das ist nicht unsere Intention. Wir werden die Abläufe in gleicher Qualität zusammenbringen.“

„Das hat ganze fünf Minuten gedauert“

Pammer selbst berichtete der BVZ, dass er über seine Entlassung „total überrascht und enttäuscht“ gewesen sei. „Mir wurde am Telefon gesagt, dass der Co-Trainer-Posten umgestaltet wird und ich zu einem Gespräch vorbeikommen soll. Das hat dann ganze fünf Minuten lang gedauert.“ Der 41-Jährige bestätigte, dass er eine andere Stelle beim SC/ESV angeboten bekam. „Mit einer Schnittstelle von der U16 zur Reserve hatte das aber nichts zu tun. Mehr will ich dazu nicht sagen“, zeigte sich der Nickelsdorfer, der mittlerweile in Pama ansässig ist, sichtlich gekränkt. Er könne auf eine erfolgreiche Zeit in Parndorf zurückblicken und habe sich dabei auch nichts zu Schulden kommen lassen.

„Zurückblickend habe ich viele Freunde gewonnen. Wir haben zweimal das Hallenmasters gewonnen, was auch eine super Sache war. Zu jedem Spieler habe ich einen guten Draht aufgebaut. Und meinem Freund Paul Hafner danke ich, dass er mir die Chance als Co-Trainer gegeben hat.“

Die Kicker haben sich der Reihe nach bei ihm gemeldet und verabschiedet. Unter anderem auch Kapitän David Dornhackl, der der BVZ zu Protokoll gab: „Wir Spieler hätten Norbert gerne als Co-Trainer behalten. Sein Abgang schmerzt uns sehr.“ Wie es nun mit Pammer und dem Trainergeschäft weitergeht? Zwei Angebote trudelten in der kurzen Zeit jedenfalls schon bei Parndorfs Ex-Co-Trainer ein, „aber im Moment bin ich froh, dass ich mehr Zeit für die Familie habe. Und beim Hausumbau liegt auch noch viel Arbeit vor mir.“