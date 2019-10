Wie die BVZ am gestrigen Mittwoch berichtete, trennte sich der SC Loipersdorf-Kitzladen, der erst im Sommer zurück in die 1. Klasse Süd aufstieg, von seinem Meistertrainer Martin Omischl. Nur einen Tag später konnten die SCLK-Verantwortlichen schon einen Nachfolger benennen: Lukas Poglitsch!

Der junge, aus Jennersdorf stammende Coach, arbeitete in der vergangenen Saison beim SV Stegersbach, ehe er eine Pause vom Trainer-Dasein einlegte. Davor werkte er sehr erfolgreich beim SV Rohrbach in der steirischen Unterliga und zudem war er auch schon als Individual-Coach beim jetzigen 2. Bundesliga-Verein aus Lafnitz aktiv.

Nun das Comeback. Vor allem das Bemühen der Verantwortlichen machte er als Hauptgrund für den Weg zurück verantwortlich, wie er in einer Presseaussendung des Vereins verriet: „Eigentlich wollte ich erst im Frühjahr wieder ins Trainergeschäft zurückkehren, aber die klaren und überzeugenden Gespräche mit den Verantwortlichen, der Klub selbst und die Vereinsphilosophie haben mich persönlich so beeindruckt, dass ich mich jetzt schon für den Schritt zurück entschied."

Ähnliches von Sektionsleiter Roland Szander auf der SCLK-Homepage: „Wir setzten schnell alle Hebel in Bewegung und dürfen mit Lukas nun die aktuell beste Lösung für den SCLK präsentieren“

Seinen Start feiert Poglitsch dann am Samstag, ab 15.30 Uhr, auf heimischer Wiese gegen den SC Kemeten. Aktuell rangiert Loipersdorf mit acht Punkten auf Rang acht – Kemeten hat einen Zähler weniger und ist Zehnter.

Alles weitere und die ersten Eindrücke Poglitsch’s, lest ihr dann wie gewohnt am Mittwoch in eurer BVZ-Printausgabe.