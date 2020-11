Lukas Stranz: "Jeder Abbruch schmerzt uns“ .

Der SC Neusiedl am See durchlebte eine bislang sehr durchwachsene Hinrunde. Bis zum Abbruch gab es daheim nur Siege und auswärts ausschließlich Niederlagen. Das Problem? Man hat erst zweimal in Neusiedl gespielt und sechs Partien auf fremdem Terrain. Dementsprechend steht man zum Zeitpunkt der Saison-Unterbrechung nur auf dem 11. Platz in der Regionalliga Ost, an der heuer insgesamt nur 13 Teams teilnehmen. Für den Verein, bei dem sich im Winter einiges tun wird, ist der Klassenerhalt weiterhin das große Ziel. Club-Manager Lukas Stranz stand der BVZ Rede und Antwort.