„Ich bin vor zwei Jahren nach Neusiedl gezogen, meine Tochter wohnt hier, mein Enkelsohn spielt beim NSC im Nachwuchs“, sagt Neo-Obmann Peter Eigl, der auf Langzeit-Oberhaupt Claus Maurer folgte. Bis zum vergangenen Sommer war er viele Jahre beim Floridsdorfer AC als Funktionär tätig und hatte auch maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Wiener in die 2. Liga.

„Ich kenne aus der damaligen Ostliga-Zeit des FAC natürlich auch den einen oder anderen Neusiedler Funktionär, man hat sich dann immer wieder gesehen und irgendwann hat dann eines das andere ergeben.“

Jetzt ist der 62-Jährige an der Vereinsspitze des Neusiedler SC, mit dem er definitiv in der Regionalliga Ost bleiben will: „Das ist unser Ziel, daran werden wir alles setzen.“ Ein möglicher Abstieg wäre zwar kein Super-Gau: „Aber auf jeden Fall wäre es danach nicht einfach. Man müsste die 1b und die 1c auflösen und sich quasi sportlich neu aufstellen. Das wollen wir nicht“, stellt der Neusiedler Obmann klar. Dementsprechend sei eine langfristige Planung aktuell auch nicht wirklich einfach für Eigl: „Weil wir eben unbedingt in der Liga bleiben wollen und dem alles unterordnen. Außerdem ist es jetzt auch unter den aktuellen Umständen alles andere als einfach langfristig zu planen. Wir wissen ja nicht einmal, ob diese Saison überhaupt fertiggespielt wird. Und wenn, dann ist die 2. Liga sicher ein wenig ein Damoklesschwert für die Regionalliga Ost. Da sind mit Rapid II, Austria, FAC und Horn vier Kandidaten dabei, die es mit einem Abstieg erwischen könnte und dann wirkt sich das auf uns möglicherweise aus.“

Einen Vorschlag hätte der Funktionärs-Routinier parat: „Für mich wäre es fair, würde man die Regionalliga in der kommenden Saison auf 18 Teams aufstocken, natürlich mit dem Bewusstsein, dass es denn in der Folge bis zu fünf Absteiger geben kann.“ Trotz der Ungewissheit und den offenen Fragen, wie es sportlich weitergeht, lässt sich beim NSC aber eines erkennen, wie Peter Eigl betont: „Ich habe mich im Herbst, als das Obmann-Thema schon im Raum stand, an den Tisch gesetzt und wollte wissen, wie es um den Verein steht. Es herrscht schon so etwas wie eine Aufbruchstimmung. Der Verein ist ambitioniert und motiviert. Infrastrukturell hat sich auch etwas getan in den vergangenen Wochen und Monaten. Wir haben neue Schalensitze installiert sowie die Kabinen saniert und adaptiert.“

Als Nächstes soll nun der Trainingsplatz und das Flutlicht einer Sanierung unterzogen werden. Immerhin hat man bei diesen Punkten Konkretes in der Hand, das fehlt beim Sportlichen derzeit: „Wir werden aber auf jeden Fall vorbereitet sein, wann immer die Meisterschaft startet und haben auch einen Vorteil. Wir hatten im Herbst sechs Auswärtsspiele und nur zwei Heimpartien, in denen wir alle Punkte geholt haben. Jetzt hätten wir eben mehr Heimspiele, das kommt uns sicher zugute. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir so unser Vorhaben Klassenerhalt schaffen.“