Die Großmeister sind im Anflug

Hintergrund: Von 21. bis 23. April finden im Kurort die finalen Runden der 1. Schach-Bundesliga Herren und der 1. Frauen-Bundesliga statt. Es ist eine Premiere, denn das Burgenland ist zum ersten Mal Ausrichter dieses Groß-Events. „Wir erwarten 22 Mannschaften und knapp 160 Aktive. Die Marke Burgenland wird davon profitieren und ich freue mich riesig darauf“, so Landesrat Dorner, und Zsifkovits ergänzte: „Es werden 40 Großmeister und Großmeisterinnen erwartet und dazu sind knapp zehn Spieler aus den Top-100 der Welt anwesend.“

Aus burgenländischer Sicht sind bei den Damen am Brett Pamhagen und Wulkaprodersdorf federführend, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Titel untereinander ausspielen werden. Bei den rot-goldenen Herren, wo Pamhagen ebenfalls mit dabei ist, werden viele Augen auf das 18-jährige Eisenstädter Schach-Talent Dominik Horvath (er spielt für Pamhagen und ist die Nummer fünf Österreichs) gerichtet sein. „Es brauchte viel Lobbyarbeit, aber mit der Hilfe des ASVÖ Pamhagen unter Obmann Christian Fleischhacker gelang es uns, das Event zu uns zu holen“, so Zsifkovits erfreut. Am 24. April steigen als Abschluss des Wochenend-Events noch die Österreichischen Mannschafts-Blitzmeisterschaften.