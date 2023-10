Mit seinen erst 20 Jahren hat er das geschafft, was noch kein Burgenländer vor ihm erreicht hat: Dominik Horvath ist Großmeister. Der Eisenstädter hat damit das große Ziel im Schachsport erreicht. „Es wäre eigentlich schon früher geplant gewesen“, erzählte der Jus-Student im BVZ-Interview. „Aber dann kam leider Corona.“ Das verschob die Ziele des Schach-Youngsters nach hinten. Die erste von drei Großmeister-Normen hatte er somit erst im August 2021 realisieren können. Die zweite erfolgte diesen Sommer, jetzt gelang ihm in der kroatischen zweiten Liga der letzte Schritt. Horvath steht mittlerweile bei einem ELO von 2549 und gehört zu den Top5-Spielern in Österreich.

Neue Ziele sind bereits gesteckt. „Ich möchte die 2600er-Marke erreichen“, arbeitet Horvath auf den nächsten ELO-Meilenstein hin. Vier bis fünf Stunden trainiert er täglich, um in diese neue Sphäre vorzudringen. In weiterer Folge möchte sich der Eisenstädter, der in Österreich für den SC Fürstenfeld in der Bundesliga spielt, in die Top-100 der Weltrangliste kämpfen. Der Weg dorthin ist mühselig, denn um sich stetig zu verbessern, benötigt es dementsprechend stärkere Gegner und gutbesetzte Turniere. „Davon gibt es aber nicht viele“, weiß Horvath, dass noch viel Arbeit vor ihm liegt. Und auch viele Kilometer, denn im internationalen Schachgeschäft gehört Reisen zum Usus. Letzte Woche spielte Horvath beispielsweise zuerst in der zweiten deutschen Bundesliga, ehe es nach Kroatien ging.

In Pamhagen, seiner Schach-Wiege, wo er fast acht Jahre seines Lebens spielte und mit den Grenzdörflern in die Bundesliga aufstieg, ist er nicht mehr sehr oft anzutreffen. „Aber ich bin dort nach wie vor Gastspieler. Theoretisch könnte ich also in der Landesliga spielen“, so der Neo-Großmeister.