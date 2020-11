Annähernd alle Fußballverbände haben sich festgelegt: Nach dem von der Bundesregierung verhängten Lockdown ruht seit Dienstag im gesamten Erwachsenen- und Nachwuchsbereich (ausgenommen ist der Profisport) bis zumindest 30. November der Trainings- und Spielbetrieb.

Diese Zeit ist zu lange, um danach noch an eine realistische Fortsetzung der Meisterschaft im Dezember zu denken. Darum sind bereits jetzt die verfrühte Winterpause und der Schlusspfiff für die bisherige Herbstsaison in Stein gemeißelt. Das gab auch der Burgenländische Fußballverband (BFV) im Zuge einer Stellungnahme auf der Homepage bekannt.

Die noch offenen Spiele sollen im Frühjahr nachgeholt werden, einen genauen Zeitplan gibt es dafür noch nicht. BFV-Präsident Gerhard Milletich sagt: „Vorerst war einmal wichtig Klarheit zu schaffen, dass in diesem Kalenderjahr nichts mehr geht. Dieser Schritt war alternativlos. In den nächsten vier Wochen ist kein gemeinsames Training möglich, die Vorlaufzeit für eine Fortsetzung im Dezember wäre viel zu kurz. Und es hat keinen Sinn, jetzt noch weitere Kosten zu verursachen. So haben die Vereine bis auf weiteres Planungssicherheit, dass es erst im Frühjahr weitergehen wird.“

Wichtiges Ziel ist es, Halbzeit zu schaffen

Weitere Sicherheiten für die Planung der Klubs gibt es aber vorerst nicht. Man wolle, betont Milletich, natürlich eine sportliche Entscheidung herbeiführen. Das hänge aber auch von der Entwicklung der Pandemie ab. Fakt ist: Sobald jede Mannschaft zumindest einmal gegen jede gespielt hat, kann die Meisterschaft gewertet werden.

Dass dieses Primärziel im Frühjahr zu schaffen ist, daran glaubt nicht nur Milletich. Auch Karl Schmidt, BFV-Geschäftsstellenleiter, ist zuversichtlich: „Natürlich ist die Planung für das Frühjahr aufgrund der aktuellen Lage schwierig. Darum wollen wir uns in den nächsten Wochen im Spielausschuss damit auseinandersetzen, wie wir die offenen Partien neu terminisieren können. Das macht aber nur dann Sinn, wenn auch wir einen seriösen Ausblick erhalten.“

Denn derzeit steht das Werkl einmal. Alles andere ist Spekulation, wann ein geregelter Betrieb wieder möglich sein kann. „Natürlich gehen wir davon aus, dass es im Frühjahr weitergehen wird. Der Zeitpunkt ist allerdings fraglich“, so Schmidt.

Auch die Hoffnung, dass dann wieder Zuschauer zugelassen werden, lebt. Das Verbot von Besuchern bei den Partien (und parallel dazu das verpflichtende Ende jeglichen Kantinenbetriebs) war zuletzt auch ein Mitgrund, warum der rot-goldene Spielbetrieb vom Land Burgenland aufgrund des Widerstands vieler Vereine noch vor dem offiziellen Lockdown vorzeitig unterbrochen wurde.

Wichtig sei für die weitere Saison jedenfalls, rasch eine Wertung herbeizuführen und dann deshalb auch die noch offenen Partien aus dem Herbst durchzuführen. Die Möglichkeiten dafür sind jedenfalls breit gefächert. Von der Variante, schon im Vorfeld des ersten offiziellen Frühjahrs-Meisterschaftstermins (Anfang März) Nachtragspartien zu absolvieren, über das Erstellen von Doppelrunden ist einiges drin. Klar ist freilich, dass sich von den Terminen her die regulären Runden wohl in jedem Fall nach hinten schieben, müssen doch noch erst die fehlenden Spieltage vom Herbst über die Bühne gebracht werden.

Ob sich die gesamte Meisterschaft dann im Frühjahr regulär abhalten lasse, oder ob die Saison nach hinten raus nicht komplett fertiggespielt werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation. Hauptsache, und da sind sich die Verantwortlichen definitiv einig, es wird gewertet. Sollten hier übrigens mehr als ein Drittel der Frühjahrsspiele abgeschlossen sein, dann wird der Stand des Abbruchs herangezogen. Aufgrund von etwaigen noch offenen Nachtragspartien würde in diesem Fall ein errechneter Quotient (also Punkte dividiert durch die Anzahl der tatsächlich gespielten Partien) über den tatsächlichen Tabellenplatz entscheiden. Gelingt es nicht, zumindest ein Drittel des Frühjahrs zu beenden, dann wäre letztlich jene Tabelle schlagend, als Jeder gegen Jeden einmal gespielt hat.

Kurzum: Es gibt einige Möglichkeiten, an ein Wertungsziel zu kommen. Aber auch hier ist in Zeiten wie diesen erhöhte Flexibilität nötig.