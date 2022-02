Rosa über Ski-Karriere: Das Ende einer Dynastie

„Unser Vater war ein großer Ski-Fan, so hat das Ganze angefangen“ erzählt Antonio Rosa im Gespräch mit der BVZ. Weil es nicht lang dauerte, bis auch bei ihm die Begeisterung für den Skisport entfacht war, trat der heute 22-Jährige schon als Kind dem Eisenstädter Skiklub bei und begann, Rennen zu fahren. Nachdem er im Neusiedler Gymnasium über 200 Fehlstunden angehäuft hatte, weil er im Winter fast jeden Freitag auf dem Berg war, folgte bald die logische Konsequenz. Antonio wechselte in die Ski-Hauptschule nach Lilienfeld, später dann in die Ski-HAK in Waidhofen an der Ybbs.

Seine beiden nicht minder skibegeisterten Schwestern Johanna und Victoria (beide 19) taten es ihm gleich. In Waidhofen hatten die Geschwister aus Podersdorf von Dezember bis März schulfrei und konnten sich voll und ganz dem Training widmen. Das zahlte sich aus: Die drei Flachländer fuhren nicht nur ihren burgenländischen Kontrahenten bei Landesmeisterschaften regelmäßig um die Ohren, sondern behaupteten sich in ihren Altersklassen auch gegen die nationale Konkurrenz. „Einmal lag ich bei einem Slalom nach dem ersten Durchgang in Führung und bin im zweiten Durchgang als Letzter gefahren. Dann zu sehen, wie unten die ganzen Salzburger und Tiroler auf mich warteten, das war schon cool“ erinnert sich Antonio. Sehen lassen konnten sich auch die Leistungen auf internationalem Niveau. Alle drei Geschwister schafften es bei FIS-Rennen in die Top Ten, Victoria erreichte letztes Jahr sogar das Podest. „Unser Ziel war es, den Sprung in den Weltcup oder in den Europacup zu schaffen“ sagt Johanna.

Dass daraus nichts wurde, lag vor allem an der Konstante, die sich wie ein roter Faden durch die Laufbahn der Geschwister zog. Immer, wenn sie gerade dabei waren, sich zu etablieren, machten ihnen Verletzungen einen Strich durch die Rechnung. Bei Antonio riss nicht nur der Knorpelring der Schulter, sondern auch das Kreuzband, ebenso wie bei Victoria, die gleich viermal unter der schweren Knieverletzung litt. Johanna hatte vor kurzem einen Bandscheibenvorfall. Die beiden Schwestern entschlossen sich daher im September, es bleiben zu lassen. „Es hat dann auch für den ÖSV nicht gereicht, deswegen hat es keinen Sinn mehr gemacht“ sagt Johanna. Antonio bewog schon 2019 eine Verletzungspause zum Aufhören, weil er eine neue Leidenschaft für sich entdeckte: „Ich habe mich selbstständig gemacht und betreibe eine Event-Firma, das macht mir sehr viel Spaß. Für das Skifahren blieb dann einfach keine Zeit mehr.“ Die Zeit als Skirennläufer möchten die Rosas aber nicht missen, wie Johanna sagt: „Wir haben viel fürs Leben gelernt und fahren privat natürlich auch weiterhin gerne Ski“.