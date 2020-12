Alle Jahre wieder ist die Weihnachtszeit im Fußballgeschäft auf der Insel keine ruhige. Das gilt diesmal auch für den Siegendorfer Peter Haring und seinen Verein Heart of Midlothian FC – der schottische Traditionsklub aus Edinburgh spielt nach dem Abstieg aktuell in der zweithöchsten Liga, der Scottish Championship.

Nach der bitteren Finalniederlage am Sonntag im schottischen Cup gegen Celtic Glasgow (3:3, 3:4 im Elfmeterschießen) richtet der Defensivabräumer den Fokus auf die bevorstehenden Aufgaben.

„Natürlich war das sehr bitter, wir waren knapp an der Überraschung dran, dennoch waren wir klarer Außenseiter in dieser Partie“, resümierte Haring, der erst in der 91. Minute eingewechselt wurde. Nach seiner langwierigen Verletzung ist der Siegendorfer noch immer nicht ganz bei 100 Prozent und pendelt stets zwischen Startformation und Ersatzbank.

„Ich habe zwei Matches durchgespielt, dann aber wieder leichte Probleme gehabt, dann saß ich wieder zweimal auf der Bank. Alles ist aber mit dem Trainer abgesprochen. Er spricht viel mit mir und auch ich muss da auf meinen Körper hören, damit ich nicht zu überehrgeizig bin“, lässt der Schottland-Legionär wissen. Dennoch will er immer mehr: „Ich denke auch, je mehr ich spiele, umso schneller werde ich wieder voll einsatzbereit sein. Aber das wird alles kurzfristig entschieden.“

Haring: „Wir sind auf einem guten Weg“

Nun wartet auf den 27-Jährigen ein straffes Programm über die Weihnachtsfeiertage. Am 26. Dezember geht es in der Liga weiter mit einem Heimspiel gegen Ayr United, am 29. Dezember ist Nachzügler Arbroath zu Gast in Edinburgh. Im neuen Jahr geht es dann am 2. Jänner auswärts bei Dundee FC weiter.

„Drei durchaus lösbare Gegner. Wir stehen in der Tabelle gut da, haben nur eine Niederlage kassiert und sechsmal gewonnen. Ich hoffe, wir können nach der Dreifach-Runde schon ein kleines Loch zu Verfolger Dunfermline Athletic aufreißen. Der sofortige Wiederaufstieg ist natürlich möglich und wir sind auch auf einem guten Weg“, zeigt sich der Abräumer im Mittelfeld zuversichtlich.

Heimaturlaub über die Festtage gibt es klarerweise keinen. „In den Jahren davor war ich immer daheim, aufgrund der Corona-Pandemie und der bevorstehenden Europameisterschaft 2021 haben wir aber einen straffen Terminkalender“, so Haring, der diesmal nur via Skype mit seiner Familie in Siegendorf in Verbindung sein wird. „Meine Freundin ist zum Glück auch wieder in Schottland und arbeitet auch hier. Das werden ruhige Feiertage, auch Silvester wird ruhig sein. Wir haben aber sowieso jeden Vormittag Training“, schmunzelt der Burgenländer.

Die Pandemie hat Schottland übrigens nicht ganz so schlimm getroffen wie England. „Wir hatten seit Sommer keinen Lockdown mehr, nur lokale Maßnahmen, wobei es in der Gegend um Glasgow schlimmer ist als hier in Edinburgh.“

Die Maßnahmen müssen aber auch die Fußballvereine mittragen. „Wir sind meistens bis am frühen Nachmittag auf dem Trainingsgelände, dürfen uns aber nicht duschen, müssen auch die Wäsche – bis auf die Trikots – selber daheim waschen, Social-Distancing wird großgeschrieben.“

In der Championship gibt es keine Testpflicht, deshalb müssen die Kicker und Klubs alle Vorgaben der Regierung so umsetzen. „Das wird alles sehr streng gehalten und genau kontrolliert. Zum Saisonstart gab es in der 1. Liga einige Corona-Fälle, da das Protokoll nicht eingehalten wurde. Zwei Vereine verloren so sogar zwei Matches am grünen Tisch mit 0:3. Seitdem halten sich alle daran und schauen, dass solche Fälle vermieden werden.“

Und doch scheint Harings Arbeitsstätte alles, nur kein Hotspot zu sein, denn: „Bei den Hearts hatten wir zum Glück bislang noch keinen Covid19-Fall.“

„Es sind extrem wichtige Spiele für uns und auch besondere für die Fans“, spricht England-Legionär Patrick Schmidt über die Duelle mit Barnsley gegen Huddersfield am Stefanitag und drei Tage später gegen Rotherham. Besonders für die Fans, weil es Derbies sind gegen Teams, die nur wenige Kilometer von Barnsley beheimatet sind. Dass „Pipo“ dabei zu einem Derbyhelden wird, scheint aktuell aber nicht realistisch.

Unter Trainer Valerien Ismael hat Schmidt seit Anfang November keine Spielzeit mehr bekommen. „Ich bin natürlich nicht wirklich zufrieden mit der aktuellen Situation und habe seit zehn Partien keine Minute gespielt. Das macht mich als Fußballer nicht glücklich, weil ich spielen will. Es war jetzt aber auch nicht viel Grund für den Trainer vorne etwas zu ändern, weil wir viel gewonnen haben. Nichtsdestotrotz versuche ich, im Training immer Gas zu geben, warte auf meine Chance und will dann da sein“, gibt sich der 22-Jährige kämpferisch.

Nicht gerade einfach ist die aktuelle Situation auch außerhalb des Sports für Schmidt: „Wir haben nach dem letzten Spiel drei Tage freibekommen. Leider war an einen Heimflug nicht zu denken, weil es mit Einreise und Ausreise schwierig ist. Außerdem ist die Situation in England mit dem mutierten Virus noch einmal verschärft hier.“

„Pipo allein zu Hause“ spielt es zu Weihnachten aber dennoch nicht: „Meine Freundin ist zum Glück seit Mitte Dezember da und bleibt bis Mitte Jänner.“