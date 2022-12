Markus Kuster: Das Comeback im beruflichen Alltag

Werbung

Friede. Freiheit. Fußball.

Nicht nur diese Schlagworte sind beim FC Winterthur gut sichtbar verankert. Ein Blick auf die in der Sozialcharta öffentlich kommunizierten Werte belegt rasch, dass dieser Fußballklub nordöstlich von Zürich ein offensives Werteverständnis pflegt. Verschriftlicht untersagt der FCW jegliche Form von Diskriminierung, sei es aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion, sexueller Identität oder Beeinträchtigung, bekennt sich zu Toleranz und zu Integrationskultur auf den verschiedensten Ebenen der Gesellschaft.

Nicht umsonst gibt es bei dem 1896 gegründeten Klub, der Anfang des vorigen Jahrhunderts dreimal Schweizer Meister wurde und 2022 nach 37 Jahren Abstinenz wieder in die höchste Liga des Landes aufgestiegen war, eindeutig festgelegte Prinzipien. „Das ist ein richtiger Traditionsverein und ein bisschen das St. Pauli der Schweiz“, sagt Markus Kuster. In diesem Kontext hat es eben auch einen Wert, vermeintlich Selbstverständliches im 21. Jahrhundert trotzdem in aller Klarheit festzulegen. Freilich hat nicht nur die Tradition und die Fankultur des Vereins, bei dem das Stadion Schützenwiese mit knapp 10.000 Besuchern regelmäßig voll ist, den 28-jährigen Burgenländer zur Unterschrift für ein Engagement bis zum Saisonende bewogen. Kuster hat nach dem Ende seines Vertrags in Karlsruhe wieder eine sportliche Perspektive. Das halbe Jahr seit Sommer als vereinsloser Profi war reich an Erfahrungen, aber für einen Fußballprofi eben durchwachsen. Unter anderem hat sich Kuster bei Ostligist Draßburg fitgehalten. Er war bei zwei dänischen Klubs und einem österreichischen Bundesligisten im Gespräch, die neue berufliche Herausforderung kam aber nicht zustande.

Genau das ist nun anders. Weil der von Sion ausgeliehene Einsergoalie Timothy Fayulu aufgrund einer Muskelverletzung ausfällt, gab es beim FC Winterthur Handlungsbedarf. Gemeinsam mit Jozef Pukai (22) und Armin Abaz (20) bildet Kuster im Frühjahr das Trio an Tormännern. Sein Arbeitspapier gilt vorerst bis Sommer, danach werden beide Seiten evaluieren, ob und wie es weitergehen könnte. Der aus Pama stammende Schlussmann weiß das alles zu schätzen, sagt: „Nach einem halben Jahr ohne Verein ein Angebot aus der höchsten Schweizer Liga zu erhalten, ist eine feine Sache. Ich finde das nicht selbstverständlich.“

Nun gilt es sich sportlich zu beweisen und die Position im Kader zu festigen. Hier will der langjährige Einsergoalie des SV Mattersburg, der danach 20/21 sowie 21/22 beim Karlsruher SC in der 2. Deutschen Bundesliga fast nie zum Zug kam, seine Qualitäten einbringen. „Dass man dann als klare Nummer eins geholt wird, ist unrealistisch. Ich sehe aber meine Chancen und werde alles dafür tun.“

Erst einmal geht es für ihn beim Tabellen-Elften der Schweizer Super League ohnehin darum, sich rasch einzuleben. Hier ist auch die Sprachbarriere mit dem Schweizerdeutsch nicht zu unterschätzen. „Ich verstehe kein Wort“, ließ er nach den ersten Trainingseinheiten schmunzelnd wissen. Das wird sich freilich rasch bessern, weiß auch Kuster. Der sich prinzipiell wohl fühlt, denn: „Vom Verein ist mir schon viel Wertschätzung entgegengebracht worden, das gesamte Paket passt für mich. Auch die ersten Eindrücke sind gut. Der FC Winterthur ist ein sehr familiär geführter und gleichzeitig ein sehr professioneller Klub. Das gefällt mir.“

Weihnachten daheim, dann weiter mit der Vorbereitung

Seit 19. Dezember sind die Winterthur-Profis nach der Pause wieder in der Vorbereitung. Weiter geht es in der Super League am 22. Jänner mit dem Heimspiel gegen den Tabellen-Zweiten Servette Genf. Oberste Prämisse ist freilich der Klassenerhalt. Interessantes Detail: Derzeit ist die Schweizer Super League, so wie Österreichs Bundesliga bis 2018, noch eine Zehnerliga mit 36 Spieltagen. Diese wird allerdings im Sommer auf zwölf Klubs aufgestockt.

Vom System her wird dann allerdings etwas anders als in Österreich gespielt – nach einem Grunddurchgang von 22 Spielen, einer Teilung der Liga (nicht der Punkte) und der zweiten Phase von zehn Spielen folgt am Ende ein Play-off-System, bei dem es aber nicht nur um die europäischen Plätze geht, sondern auch um den Gewinn der Meisterschaft.

Zurück zur aktuellen Saison: Aufgrund der geplanten Aufstockung ist das für den Vorletzten Winterthur eine doppelte Chance die Liga zu halten. Der Letzte der Super League steigt nämlich diesmal nicht direkt ab, sondern spielt Relegation gegen den Dritten der Challenge League. Trotzdem gilt es das möglichst zu vermeiden und gleich auf direktem Weg den Klassenerhalt zu schaffen.

Darauf bereitet man sich aktuell vor, um sorgenfrei die Meisterschaft zu beenden. Nach einem kurzen Heimat-Aufenthalt über Weihnachten steht dann für Kuster und seine neuen Kollegen die Trainingsphase im Vordergrund, von 3. bis 10. Jänner gibt es dazu auch ein Trainingslager im spanischen Estepona. Das ganz normale Profileben eben.